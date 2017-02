***En años, eso significa que cada día nos pasamos 100.000 años viendo contenido en la red de vídeos de Google

YouTube no es muy amiga de dar ciertas cifras, c omo cuanto cobran los youtubers más importantes o cómo cotizan en Europa ciertas cuestiones de la mano de Google, pero en lo que a cifras de visualizaciones, no tienen problema en compartir con el mundo que han alcanzado la cifra de mil millones de horas al día.

Por supuesto, las cifras son oficiales y suministradas por la propia YouTube, porque tampoco permiten que auditen sus cifras terceros (algo que puede cambiar dentro de poco, sin embargo), pero aún así, es algo sorprendente. En años, se ven 100.000 años de vídeo delante de YouTube a diario.

Con esta cantidad de visualizaciones diarias, va camino de igualar a lo que se ve la televisión en EEUU cada día, que está en torno a loas 20 mil millones de horas, según la información que recoge Nielsen.

Pese a todo esto, todavía está por demostrarse que YouTube sea un negocio rentable para sus propietarios. Dado el hermetismo de Google con la red de vídeos, las únicas cifras que se manejan son estimaciones, y estas apuntan a que todo lo que YouTube ingresa, lo quema al instante y no genera beneficios.

Los ingresos de YouTube provienen principalmente de los anuncios que se muestren antes de la reproducción de vídeos, pero también gasta un montón de dinero en acuerdos con celebridades, en contenido propio y en derechos, que paga a quienes alojan su música o sus vídeos tras llegar a acuerdos.ElMundo

