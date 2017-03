***“Queridos hermanos inauguramos este tiempo cuaresmal, que son cuarenta días que se convierten en un retiro espiritual y un itinerario donde debemos poner nuestra mirada en la resurrección, de nada serviría hoy ponernos la ceniza, sino vamos a resucitar, de nada sirve el miércoles de ceniza si al final viviremos en el pecado”, dijo inicialmente el padre Luis en su homilía.

Tegucigalpa, Honduras.

Este miércoles la feligresía católica, inició el tiempo de cuaresma, un espacio para la reconciliación, en el que la Iglesia pide practicar el ayuno, oración y ofrenda, en ese sentido en todos los templos del país se celebra la eucaristía en el denominado “Miércoles de Ceniza”.

Con las palabras “conviértete y cree en el evangelio”, el sacerdote impone las cenizas para preparar con anticipación por tiempo de 40 días la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así lo expresó el padre Luis Enrique Gutiérrez, quien presidio la eucaristía este miércoles en la Catedral San Miguel Arcángel, en Centro de la capital Tegucigalpa.

Añadió que “lo que se espera es que estos 40 días, nos ayuden a morir al pecado para abrirnos a la gracia del señor y resucitar porque lo que Dios quiere es que seamos hombre y mujeres nuevos, la primera lectura de este día tomada del profeta Joel nos dice que rasquemos el corazón, porque al hacerlo Dios entra para transformar nuestra vida”.

Indicó que “es triste cuando cerramos nuestro corazón, porque es incapaz de amar y de escuchar la voz de Dios, no sabe perdonar, es importante saber cómo es que esta en este momento nuestro corazón, que posiblemente por el pecado esta ennegrecido, endurecido, es por eso que hay que rasgarlo para que el Señor entre en nuestra vida para que nos transforme a tener un corazón capaz de amar y que trabaje con misericordia”.

En ese sentido expresó que “nuestra tarea en estos día cuaresmales –nosotros los presbíteros- es la reconciliación ayudarles y acompañarles por medio del sacramento de la reconciliación y esperarles en la confesión como un instrumento de la gracia de Dios y de la misericordia del Señor para que ustedes puedan recibir el perdón de Dios, sabiendo que es él quien nos perdona, representado en el sacerdote”.

Recordó que “este es un tiempo de gracia, un tiempo hermoso que Dios nos regala, debe ser utilizado para acercarnos a la misericordia de Dios sin penas ni miedos, es una necesidad acercarnos a Dios en este tiempo cuaresmal, así lo plantea el apóstol San Pablo, no hay que esperar la última semana para confesarse, hay que acercarse con suficiente tiempo al sacramento de la reconciliación no hay que dejar todo para última hora no juguemos con nuestra salvación”.

Según el sacerdote “estos días cuaresmales son para acercarnos al Señor y reconciliarnos con él, debemos pedirle perdón por nuestros pecados, rasgando el corazón, es por eso que el Apóstol San Pablo nos recuerda a que no debemos echar en saco roto la gracia que vamos a recibir, dependerá de nosotros si la gracia que recibimos se va al vacío o lo aprovechamos al máximo para nuestra conversión”.

Finalmente señaló “para ello nos van ayudar nuestras prácticas cuaresmales que hemos escuchado en el evangelio, que recuerda a los cristianos que podemos vivir aislados ni apartados de los demás, en este tiempo cuaresmal se nos presentan unas prácticas que nos acercan que no permiten acercarnos al señor, por eso es que se nos pide intensificar la oración, ayunar en todos los sentidos, dejar de alimentarnos los miércoles y viernes de cuaresma y finalmente la relación con los demás, la ofrenda, debemos ayudar a la gente que más lo necesita con la ofrenda y la limosna”.hondudiario.

