Proyectos, empleo y apoyo a Mipymes es la misión de Karen Sarmiento en Juticalpa

***Pavimentación de calles y avenidas, creación de un nuevo bulevar, ordenamiento vial, restructuración del alcantarillado y solucionar el problema de aguas lluvias y desechos sólidos promete Sarmiento.

Tegucigalpa, Honduras.

Juticalpa necesita ejecutar obras de infraestructura, promover el turismo, recuperar el medio ambiente y apoyar las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), las cuales generarán empleos.

Así lo expresó Karen Sarmiento, precandidata a la alcaldía de Juticalpa, Olancho, por el Movimiento Nacionalista Rafael Callejas (MONARCA), quien ya cuenta con las herramientas, ideas y estrategias para desarrollar los proyectos cuando gobierne el municipio.

De acuerdo a la futura alcaldesa, su primer compromiso es con los más necesitados, porque la municipalidad necesita más proyectos para ofrecerles a las personas con bajos recursos la posibilidad de optar a financiamientos mayores y emprender.

Señaló que “soy una mujer joven y a la vez empresaria, estamos interesados en crear las nuevas empresas, yo creo que es tiempo de comenzar a que los jóvenes no solo se vean como empleados, sino como empleadores”.

De igual forma, contó: “seis jóvenes iniciaron con cuatro mil lempiras para llegar a germinar como micro empresa de ahorro y crédito denominada Visión S. A. con un capital de aproximadamente 8.5 millones de lempiras, entonces hablar de emprendedurismo ya no debe ser cuestión de miedo”.

Respecto a las obras de infraestructura, apuntó que Juticalpa necesita mejores calles, orden vial y traer nuevas alternativas para transportarse de manera más fluida.

“Tenemos muchos vehículos y es necesario tener nuevas vías; necesitamos una calle del hospital San Francisco hacia la salida a Tegucigalpa, esa es una de mis prioridades”, subrayó.

No obstante, dijo que “con el esfuerzo y apoyo y a través de la gestión podríamos tener esta obra terminada en cuatro años o menos de cuatro años, que corresponde al periodo de administración de la alcaldía”.

SALUD Y EDUCACIÓN

Sobre la recuperación el medio ambiente, Sarmiento expresó que la problemática de la basura es grande, así como la protección y conservación de los recursos naturales, pues, el municipio necesita una reforestación urgente de las riveras de los ríos y nacimientos.

La mayor preocupación a nivel de salud en Juticalpa es el recurso humano, “necesitamos hombres y mujeres comprometidas, que tengan ese don de servicio para las personas que nos visitan de las diferentes comunidades, porque vienen de zonas aledañas”.

“Queremos traer centros de salud a las diferentes comunidades y que sirvan de puente para que posteriormente puedan visitar al hospital San Francisco”, manifestó.

“En Juticalpa no hay índices de violencia ni de peligro de andar por las calles pensando que alguien le va a quitar sus prendas o que le va llevar sus pertenencias, estamos hablando de algo mínimo”, manifestó.

En cuanto a la educación de Juticalpa, manifestó que “necesitamos hacer una mejora y no solo a nivel de Juticalpa, sino a nivel de país, Honduras necesita mejorar indiscutiblemente la parte educativa, hoy en día hemos mejorado, pero tenemos una problemática”.

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), se puede llegar a cerrar esta institución y “queremos ver de qué manera vamos a entrar para que esto no suceda, porque hay muchos jóvenes que están deseosos de lograr sus carreras”, agregó.

PERFIL

¿Quién es Karen Sarmiento?

R/ Una joven emprendedora, profesional y que desde los 14 años me he proyectado a nivel de iglesia administrando a 600 jóvenes, rescatándolos de situaciones precarias.

He tenido la oportunidad de poder rescatar matrimonios en situaciones ya prácticamente irrescatables, pero que con la ayuda de Dios hemos logrado llevar ese consejo, apoyo en esa parte fundamental.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Juticalpa?

R/ porque he visto la necesidad de un cambio y porque tenemos el don de servicio.

¿Cuántos hermanos tiene?

R/ Somos una familia muy grande y unida, somos seis hermanos y todos están involucrados en este proyecto político; hijos de un hombre muy valioso llamado Daniel Sarmiento y de una mujer muy emprendedora y que nos enseño estar al lado de ella como profesional: Argentina Rivera.

¿Está casada?

R/ Es la pregunta que me a enlazado con mis admiradores, porque a parte de mi belleza es que estoy soltera y no me he casado, porque realmente tengo otro proyecto, creo que me he dado ese espacio.

Muchas veces tenemos que pagar el precio, a veces tenemos que menguar en algo para poder lograr otros objetivos que no de manera egoísta lo queremos lograr, sino para solidarizarnos con las personas que están ahí.

Mi familia ha tenido una trayectoria de servicio y decidí prepararme desde mis 14 años de edad y desde los 9 años quería poder participar en política cuando fueron las elecciones de Rafael Leonardo Callejas.

¿Tiene hijos?

R/ Ni uno tan solo, estamos soleteras y sin compromisos. Pretendientes: muchos.

¿Dónde cursó su secundaria?

R/ En un instituto público denominado Instituto La Fraternidad, Juticalpa, Olancho, donde me enseñó las clases de la sociedad alta, media y baja.

Puedo relacionarme con todos independientemente de su color de piel, estado económico, social y político.

¿Cuál es su carrera universitaria?

A nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asquiero el título de licenciada Administración de Empresas, posteriormente voy a Estados Unidos y logro mi maestría.

Hoy en día soy pasante de la carrera de Derecho en la UCEN

¿Dónde ha trabajado?

R/ Trabajé cuatro años en el banco la Vivienda desde los 18 años, terminé la carrera en 1998 y posteriormente trabajé con la Cooperación Técnica Alemana (TGZ) en Tegucigalpa a través del proyecto de lucha contra la desertificación en el sur de Honduras. Hondudiario.

