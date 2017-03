La instancia depuradora recomienda cancelar por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional de Honduras, recientemente aprobada, 698 de ellos, que forman parte de las Unidades Departamentales de Prevención (UDEP) No. 7 de El Paraíso, No. 15 de Olancho, No. 16 de Santa Bárbara, No. 17 de Valle y No. 18 de Yoro; de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UDEP) No. 8 de la Colonia Rivera Hernández del municipio de San Pedro Sula en Cortés, No. 9 del municipio de La Lima en Cortés, No. 10 del municipio de Choloma en Cortés, No. 11 del municipio de El Progreso en Yoro y No. 12 del municipio de Villanueva en Cortés.

Asimismo, se pide cancelar por reestructuración a policías que forman parte de la Dirección de Vialidad y Transporte y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) del municipio de San Pedro Sula en Cortés, Dirección de Servicios Policiales Fronterizos, Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, Dirección Administrativa y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Logística y otras unidades policiales.

Del mismo modo, la Comisión Especial recomendó al titular de la cartera ministerial de seguridad pública, cancelar el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario, en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, a 117 policías y personal auxiliar de la institución.

Con esta resolución tomada por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, el número de policías cancelado asciende a 3 mil 913 oficiales, agentes y auxiliares.

Resumen de los 815 policías cancelados • 19 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 08: Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés. • 9 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 09: Municipio de la Lima, Cortés. • 36 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 07: El Paraíso • 87 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 15: Olancho • 32 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 16: Santa Bárbara • 24 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 10: Municipio de Choloma, Cortés. • 29 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 11: Municipio de El Progreso, Yoro • 61 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 17: Valle • 53 de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 18: Yoro • 30 de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) No. 12: Municipio de la Villanueva, Cortés • 51 de la Dirección de Vialidad y Transporte del municipio de San Pedro Sula en Cortés • 20 de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) del municipio de San Pedro Sula en Cortés • 11 de la Dirección de Servicios Policiales Fronterizos • 39 de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales • 10 de la Dirección Administrativa y Finanzas • 45 de la Dirección de Recursos Humanos • 41 de la Dirección de Logística • 101 de otras unidades policiales • 117 por Retiro Voluntario

