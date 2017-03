Errores que cometes al hacer abdominales

***Si quieres tener unos abdominales de impacto, hay algunos errores que debes evitar mientras ejercitas esta parte de tu cuerpo. ¡Te decimos cuáles son!

Tegucigalpa,Honduras

¿Empezaste a hacer abdominales pero, aunque te has estado esforzando, no notas buenos resultados o terminas muy lastimada? Si respondiste sí, es probable que no estés haciendo los ejercicios de tu rutina correctamente.

Por ello, te revelamos cuáles son los errores más comunes al hacer abdominales y si es tu caso, puedas corregirlos desde ¡hoy!

Tres ejercicios para un abdomen perfecto

Forzar tu cuello

Muchas personas hacen un gran esfuerzo con su cuello al hacer abdominales, lo cual puede provocar fuertes lesiones ¡y hacer tu ejercicio poco efectivo! Al levantarte, evita inclinarte demasiado hacia delante con el cuello, recuerda que la fuerza debe venir sólo de tu abdomen.

¡No contraer!

Para obtener los mejores resultados, lo ideal es que contraigas los músculos de tu abdomen, con fuerza cada vez que hagas un ejercicio abdominal. De este modo, fortalecerás, marcarás y tonificarás esta parte de tu cuerpo ¡en menos tiempo!

Arquear la espalda

Este es otro error al hacer abdominales. Por ello, es importante que uses un tapete especial para no estar en contacto directo con el suelo y evitar lastimar tu columna. Al hacer abdominales debes levantarte con la espalda recta, ejerciendo presión en la zona abdominal y no en la zona lumbar o espalda baja, ¡y sin encorvarte!

Enfocarte sólo en una zona

Te recomendamos que le pidas asesoría a tu entrenador o que busques videos y tutoriales de expertos en fitness para que tus ejercicios sean más completos. Necesitas trabajar la parte baja y alta de tu abdomen, la zona lumbar y los oblicuos. Y, para conseguirlo, necesitas diferentes tipos de abdominales específicos para cada una de estas zonas.

¡No cuidar lo que comes!

De nada sirve que te esfuerces en hacer abdominales si consumes grasas y carbohidratos en exceso. Puedes caer en la tentación de vez en cuando, pero el chiste es comerlos con medida para que puedas presumir un abdomen de impacto. Sabemos que es difícil pero, definitivamente, ¡vale la pena resistir.Glamour

