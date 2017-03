***El exmagistrado será velado en la funeraria la Auxiliadora de Suyapa a partir de las 12: 00 meridiano.

Tegucigalpa, Honduras.

El magistrado hondureño Víctor Manuel Lozano, ex presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), falleció en las primeras horas de este jueves en la capital.

El exmagistrado será velado en la funeraria la Auxiliadora de Suyapa a partir de las 12: 00 meridiano.

Posteriormente, los familiares, darán a conocer la fecha y el lugar de las honras fúnebres.

Antecedentes

Lozano fue vinculado por el Ministerio Público por el delito de tráfico de influencias tras publicarse una polémica conversación telefónica en la cual supuestamente acordaba una licitación e irrespetaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.

El magistrado pidió “perdón” en noviembre de 2015 si causó alguna ofensa al pueblo hondureño” después de que se publicara el contenido de la conversación sostenida con Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura.

Este es un fragmento de la conversación difundida entre ambos funcionarios:

Teodoro Bonilla: Óigame dijo Rivera (Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia) que había hecho las paces con él, cómo está.

Víctor Lozano: No, no, no me tiene resentido, un amigo no hace lo que él hace, él tiene el concepto de amistad de esos modernos. Óigame, pero yo no le…

Teodoro Bonilla: Para mí sáquele la pija y mándelo a la verga, yo no le he escuchado esa frase a Rivera, que haiga (haya) dicho eso.

Víctor Manuel Lozano: ¿De qué?

Teodoro Bonilla: De que las llamadas no sé qué.

Víctor Manuel Lozano: Así que a la muchacha, se le estaba trasladando por una plática que habían escuchado conmigo ¡No hombre!

Teodoro Bonilla: Aja, a mí no me va a agarrar ni Rivera, ni la Policía, ni nadie en pláticas dónde yo esté vendiendo o comprando justicia, nunca. En lo que le pueden agarrar, es que invité unas mujeres… Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0