Tegucigalpa, Honduras.

La Corporación Municipal de Wampusirpi, departamento de Gracias a Dios suscribió un Acuerdo de Entendimiento, Con la finalidad de dar por terminado el conflicto de índole de gobernanza surgido en el seno de la municipalidad.

En la reunión estuvo presente el Titular de esta Secretaría de Estado, Héctor Leonel Ayala, la Subsecretaria de Gobernación y Descentralización, Clarisa Morales y Gerardo Rivera Director de Fortalecimiento Municipal.

Al referirse a la suscripción del Acuerdo, Ayala manifestó que la Corporación Municipal de Wampusirpi no se lograba poner de acuerdo, no aprobaban trámites, tampoco la gestión de las transferencias de años anteriores, razón por la cual no reunían con los requisitos de Ley y eso les impedía continuar recibiendo más transferencias.

Dijo que debido al problema que presentaban esta Secretaría de Estado los capacitó desde el punto de vista de la responsabilidad de los funcionarios y que gracias a ello es que se logró firmar el Acuerdo de Entendimiento.

Entre los compromisos asumidos por el gobierno local de Wampusirpi están: Cumplir con la calendarización de las sesiones ordinarias y sesiones de cabildo abierto del presente año, dar cumplimiento al Plan de inversión aprobado por la Corporación Municipal y hacer buen uso de los recursos recibidos en concepto de las transferencias que otorga el gobierno central realizando las acciones de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el Comisionado Presidencial Coronel Hernán Seaman expresó que “está volviendo a la normalidad la relación dentro de la municipalidad, esto había ocasionado el retraso en las transferencias de los fondos y ha tenido paralizados los proyectos y sueldos”.

Prosiguió, “es un día alegre porque han manifestado su deseo de trabajar de una forma común, empujando la carreta en una misma dirección para que este pequeño municipio de Gracias a Dios vuelva a la normalidad y que con estos fondos y estas transferencias se puedan hacer realidad los proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes y sobretodo vivir en paz y armonía”.

En ese mismo sentido, el alcalde de Wampusirpi Bertrand González Walter, refirió que había ingobernabilidad dentro de la Corporación Municipal ocasionado problemas para recibir las transferencias.

“Nos adeudan dos trimestres del 2015, todo el año 2016 y lo que va del 2017, estamos hablando de un poco más de seis millones de lempiras sólo del 2015 y 13 millones del 2016”, agregó González.

Asimismo, lamentó que este conflicto no había permitido poner en marcha un proyecto importante contenido dentro del Plan de inversión que es una vía de acceso vehicular ya que Wampusirpi es un municipio que está aislado y cuando hay pacientes tienen que movilizarse en avioneta para poder salvar sus vidas, razón por la cual será una prioridad una vez que reciba las transferencias.

Como testigos de honor al Comisionado Presidencial, Coronel Hernán Seaman, el Gobernador Departamental Samuel Haylock, el Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras, José Antonio Mendoza y José Ángel Herrera, Director de Régimen Departamental de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Mi Gente. Hondudiario.

