Tegucigalpa, Honduras.

Hace una semana, la activación de los nuevos estados de Whatsapp –historias con imagen y texto que desaparecen a las 24 horas– causó un gran revuelo entre sus usuarios, muchos de los cuales no comprendían este cambio.

Entre las muchas críticas a esta función, más propia de redes sociales como Snapchat, Instagram o Facebook, es la eliminación de los viejos estados de Whatsapp, esa sencilla frase que acompañaba al nombre del usuario y que, por defecto, para aquellos que no la modificaban, era el ya mítico Hey there! I am using WhatsApp Ante las quejas, Whatsapp ha decidido dar marcha atrás, pero solo en parte.

Los nuevos estados no desaparecerán pero sí volverán los viejos, de modo que cualquiera pueda incluir en su perfil, como ya hacía antes, un mensaje personalizado.

Eso sí, esta opción no recibirá el nombre de “estados” para evitar confusiones. Se barajan varios nombres como “tagline” o “info”, aunque el que parece más probable es “My about”, que en español sería “Sobre mí”.

El retorno de los viejos estados llegará pronto con una nueva actualización de la app. De momento solo está en versión de pruebas.ElPais/hondudiario.

