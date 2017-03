El yerno de Trump también se reunió con el embajador ruso

***La participación de Kushner en una reunión fue reportada primero por The New Yorker y la de Flynn por The New York Times.

Tegucigalpa, Honduras.

Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, y Michael Flynn, el asesor que ya salió del gobierno, se reunieron con el embajador de Rusia en Estados Unidos en un momento en que la relación de la administración Trump con los rusos estaba bajo estrecha vigilancia.

Kushner y Flynn se sentaron en diciembre en la Torre Trump con Sergey Kislyak, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno, quien lo describió como una “reunión introductoria” y “una especie de un saludo no importante”.

La reunión duró unos 10 minutos, añadió el funcionario.

Flynn fue despedido de su cargo como asesor de seguridad nacional después de que engañó a la administración sobre sus conversaciones con Kislyak, y el secretario de Justicia Jeff Sessions dijo el jueves que inhibiría de las investigaciones sobre la relación de la campaña Trump con Rusia después de que se conociera que habló en privado con el embajador y no lo dijo al Senado.

La participación de Kushner en una reunión fue reportada primero por The New Yorker y la de Flynn por The New York Times.

El funcionario de la administración rechazó la idea de que la admisión de una reunión con el embajador ruso podría ser motivo de preocupación a la luz de la discusión sobre la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses, caracterizando la reunión como un mero intento de conocer a los principales actores internacionales durante la transición al poder. El funcionario añadió que Kushner se reunió con decenas de otros embajadores.

Otro asesor de seguridad nacional de la campaña Trump, J.D. Gordon, también reveló el jueves que se había reunido con Kislyak, esta vez durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland en julio. Esa reunión fue informada por USA Today.

Gordon dijo a CNN que junto con los asesores de seguridad nacional Carter Page y Walid Phares, Gordon le enfatizó al enviado ruso que le gustaría mejorar las relaciones con Rusia. Gordon agregó que en ningún momento se produjo ninguna conversación inapropiada sobre la colaboración con los rusos para ayudar a la campaña de Trump.

“Esto no es diferente de lo que dije públicamente y en los paneles”, dijo Gordon.

Gordon había abogado por un lenguaje en la plataforma republicana de que los ucranianos no estuvieran armados en su batalla contra los separatistas prorrusos, un esfuerzo que fue finalmente exitoso. Pero Gordon dice que simplemente estaba defendiendo lo que el mismo Trump había expresado: que no deseaba ver estallar una guerra mayor sobre la situación en Ucrania.

En una declaración a CNN, Page dijo que no comentaría sobre ninguna reunión y añadió que “nunca hizo nada inapropiado” con respecto a Rusia.

Page confirmó que se encontró con Kislyak en Cleveland, no obstante, en una entrevista con Chris Hayes de MSNBC el jueves por la noche. Hondudiario. CNN en Español/ Hondudiario.

