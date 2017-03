Regresarán los antiguos estados de WhatsApp

***La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha dado bastante de qué hablar en los últimos días con la implementación de sus nuevos estados que son una copia fiel de las Stories o Historias de Instagram y Snapchat, pero que llegan a la aplicación de mensajería con el nombre de Status o Estado.

Obviamente con la llegada de Status, los tradicionales estados de texto como “Hey, I am using Whatsapp”, o todas las frases motivacionales que los usuarios acostumbraban poner han desaparecido, y no podemos volver a ellas de ninguna manera,a no ser que antepongas una fotografía o vídeo y escribas tu frase favorita, aunque desafortunadamente tendrás que hacer el mismo proceso cada 24 horas.

La molestia de los usuarios se ha hecho presente y la empresa propiedad de Mark Zuckerberg se ha replanteado traer los antiguos estados de vuelta, aunque eso no significa que los Status desaparecerán, después de todo es una característica que todas las aplicaciones hermanas de Facebook están adoptando.

De momento no hay un nombre oficial para la función de los estados en texto, pero en la beta de Whatsapp se puede encontrar la función “My About” o “Sobre mi”, en la cual puedes volver a colocar una oración con algún emoji para que la demás gente sepa lo que piensas o lo que sientes en ese momento, la ventaja es que nuevamente tu estado no tendrá una fecha de caducidad y estará disponible para tus contactos el tiempo que decidas tenerlo visible.

De momento no es posible acceder a esta opción a no ser que estés inscrito en la beta de Whatsapp para Android y tengas acceso Root en tu teléfono, ya que la opción sigue oculta pero escrita en el código de la aplicación, por lo que seguramente muy pronto podrá ser desplegada para los Beta Tester y después para el público en general.UnoCero

