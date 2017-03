Snapchat lanzará un nuevo dron al mercado

***Snap, el alma máter de Snapchat, se encuentra desarrollando un nuevo dron, el cual podrá ser utilizado para tomar fotografías y video. Sin embargo, según The New York Times, aún no está claro el momento en el que estará disponible para los consumidores. Es claro que la compañía está realizando grandes esfuerzos por demostrar que puede continuar desarrollando una nueva posible línea de productos.

Quizá lanzar al mercado un nuevo dron no sea la mejor de la

s ideas, porque ya hay muchas compañías compitiendo fuertemente en este sector. Si bien el desarrollar un dron no es del todo innovador, éste podría diferenciarse notablemente de los demás, debido a que los planes para dicho dispositivo irían en torno a la aplicación de Snapchat.

A resumidas cuentas, los usuarios de la plataforma podrían grabar desde el dron para compartir sus contenidos en la red social que todos conocemos.

Un smartphone de Snapchat podría estar en camino

De igual manera, Snap ofrecería otra opción de hardware junto a sus gafas Spectacles como una forma de ayudar a los usuarios a ampliar su experiencia de “Snapping”, más allá de la cámara común que tenemos en nuestros smartphones.

Hasta el momento, el dron de la compañía solamente ha sido un proyecto interno, sin planes concretos para liberarlo como producto de consumo, pero se espera que pronto se expanda para fines comerciales.

En los últimos años, hemos visto que los drones han demostrado ser una ruta para la transformación potencial de otras compañías de tecnología, como GoPro con su dispositivo Karma.

Por dicho motivo, no sorprendería que Snap esté intentando regirse por ese camino, tomando como objetivo primordial la producción de hardware. No obstante, la compañía deberá realizar pruebas exhaustivas para desarrollar productos verdaderamente funcionales, pues aún no se tiene mucha experiencia fabricando hardware.

Snapchat podría hacer un reality show

El hecho de que Snap esté pretendiendo desarrollar un nuevo dron para su aplicación, se podría interpretar como patadas de ahogado, pues sabemos que no ha tenido la mejor de las etapas después de que Facebook, Instagram y WhatsApp decidieran copiar su funcionalidad básica para implementarla en sus propias interfaces.UnoCero

