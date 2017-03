***Subrayó que con Vida Mejor el gobierno ha metido el primer gol y apenas es un cachito de lo que se ha hecho con ese exitoso programa, sino que el mismo se va a masificar a lo largo y ancho del país y nadie se va a quedar fuera de ese gran programa que va a revolucionar a la gente más humilde y luchadora.

Tegucigalpa, Honduras.

El precandidato presidencial de dos movimientos del Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó en una multitudinaria concentración en el municipio de Cucuyagua, Copán, occidente de Honduras, donde recibió el respaldo y cariño de más de 20 mil cachurecos procedentes de toda la región.

Tras reiterar su frase de ca mpaña “soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del indómito cacique Lempira, de la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y el pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras”, el máximo líder del nacionalismo, refirió que cuando expresa ese grito, “hay unos de la oposición que se ponen así, a unos les tiembla el bigote y a otros les tiembla el pelito aquí, pero con hermanos hondureños y en buena lid en consulta con el pueblo hondureño vamos a ganar estas elecciones como debe ser”.

Pidió a los millares de nacionalistas presentes en la concentración, imaginarse que la trayectoria del país lleva un recorrido similar al de un partido de fútbol, y en ese sentido, en 2009, los que gobernaban se pelearon entre ellos, dividieron el país, lo desconectaron del mundo y desde afuera no tomaban en cuenta a Honduras, le cerraban las puertas y se perdieron miles de empleos, después de esa crisis.

Añadió que muchas empresas cerraron, desde grandes, pequeñas y medianas y ese fue un nefasto gol que le metieron a Honduras y después no les bastó eso, se les olvidó que en la seguridad del pueblo se debe trabajar todos los días y dejaron de hacer lo que tenían que hacer e hicieron cosas que no tenían que hacer llevando al país a ser considerado como el más violento de la fas de la tierra con 86 homicidios por cada 100 mil habitantes y hay madres y padres que todavía lloran a sus hijos.

Asimismo, había gente que se sentía impotente porque le arrebataban su propiedad, les arrebataban a sus hijas, los atropellaban y no había nadie que hablara por ellos y ese tremendo nivel de inseguridad es el segundo gol que le metieron a Honduras y los responsables tienen nombre y apellido y no hay que olvidarlo nunca para no volver a caer en el mismo bache.

Agregó que si no bastara eso, también ante la vista y paciencia de los que gobernaron, miles de familias hondureñas a lo largo y ancho de Honduras, aquí en el occidente mucha gente estaba viviendo en la Honduras olvidada, allá las montañas, aldeas, caseríos, barrios y colonias, gente viviendo todavía en estos tiempos en una casa con piso de tierra que en el verano es puro polvo y en el invierno brota agua y ahí gatean los niños antes de empezar a caminar.

“Allá en esa Honduras olvidada nuestros compatriotas más necesitados que han sido la mayoría por siglos, me los han tenido olvidados en este tiempo atrás, viviendo en miseria, con gran necesidad como si no fueran seres humanos, hermanos nuestros y se les olvidó aquel principio cristiano que dice que ante Dios, todos somos iguales y que por lo tanto, todos tenemos que vivir con un mínimo de dignidad y ese fue el tercer gol que le metieron a Honduras y vinieron otros tantos y eso tiene nombre y apellido”, recalcó Juan Orlando.

Indicó que la carretera que viene desde San Pedro Sula hasta La Entrada Copán hasta Santa Rosa de Copán y de ahí hasta Ocotepeque han pasado más de 20 años sin que nadie le ponga mano, por lo que pidió ir a constatar a la zona sur y desde Gracias a Santa Rosa de Copán y de Gracias a La Esperanza, en la costa Atlántica y por todos lados, los trabajos que se realizan porque se les olvidaron los puertos, aeropuertos, carreteras, calles secundarias y de terracería, que son la vía fundamental para elevar la producción de un país.

“No les bastó eso, sabiendo que el agro hondureño es la mayor fortaleza que tiene esta nación, no me le prestaron la atención y dejaron a los productores del campo que se debatieran solos y que solos salieran adelante y ese es el cuarto gol”, apuntó.

Acotó que “de ahí venimos y yo se les digo, desde Cucuyagua, Copán, sólo el ser humano de todos los seres que Dios puso en la fas de la tierra, es el que vuelve a tropezar dos veces con la misma piedra y hay que aprender de los errores y el bache del cual estamos sacando a Honduras, ese bache tiene responsables, tiene nombre y apellido y son los mismos que ahora quieren regresar poniéndose atrás y no dando la cara de frente, pero todos sabemos quién es el que está atrás que quiere volver al poder y regresar al bache en que nos dejó la vez pasada, aprendamos de los errores, de eso se trata”, recomendó.

En seguida refirió dónde se encuentra el país y en ese sentido, desde el inicio del gobierno estableció que todo hondureño por muy humilde que sea, merece vivir con dignidad y fue así como con su esposa Ana se puso a estructurar el programa Vida Mejor y por eso no va a descansar hasta que el último de sus compatriotas sea en occidente, en el norte, el oriente y en todas las latitudes, viva en condiciones dignas, para que cada casa que tenga piso de tierra tenga piso de cemento, con su ecofogón, su filtro de agua, su letrina, su techo, su huerto familiar y su baño y con el apoyo de Banca Solidaria.

Subrayó que con Vida Mejor el gobierno ha metido el primer gol y apenas es un cachito de lo que se ha hecho con ese exitoso programa, sino que el mismo se va a masificar a lo largo y ancho del país y nadie se va a quedar fuera de ese gran programa que va a revolucionar a la gente más humilde y luchadora.

El segundo gol que se ha anotado en el primer tiempo, que es que viene una construcción masiva y arreglo de las carreteras y en los próximos 15 días, en La Entrada, Copán y en Santa Rosa de Copán, arrancará en dos frentes, la empresa que va a construir la nueva carretera de occidente.

Lo mismo ocurre en la zona sur de Honduras donde hay una gran cantidad de máquinas y personas trabajando y luego el Corredor Turístico, el Corredor Logístico, los puertos, aeropuertos y ese es el segundo gol que se está metiendo apenas en el primer tiempo.

Luego viene el tema de la seguridad donde “yo voy a luchar porque mi gente que tanto ha sufrido y viva en paz y tranquilidad como cuando mi madre y mi padre me trajeron al mundo y durante mi infancia y mi adolescencia, ese es mi compromiso con mis hijos, los hijos de ustedes y sus nietos y no es fácil porque hay que arriesgarlo todo, pero hace días tomamos esa decisión y por lo que estamos luchando es por cosas más grandes que uno mismo y es el derecho a la vida, el hecho de que si usted trabaja, nadie le va ir a quitar el fruto de su trabajo y que usted pueda disfrutar de ese trabajo honesto y honrado y herede a sus hijos esa costumbre de salir adelante por sus propios medios”.

Y como lo dijo en la campaña pasada, repitió que “yo Juan Orlando Hernández. voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo, porque esa es mi convicción, de eso se trata este momento”.

Reiteró a la oposición que él se siente orgulloso de sus raíces, proviene de una aldea que se llama Río Grande de Gracias, Lempira en el occidente de Honduras.

Recalcó que “vamos por más cambios, no descasaremos para seguir creciendo y volvernos una nación prospera y ejemplo para el mundo, vamos a convertirnos en una potencia en temas de desarrollo agrícola, ayúdenme a construir la Honduras que todos anhelamos, cuento con su apoyo y respaldo para ganar en el primer tiempo de manera contundente este partido y eso será el 12 de marzo”.

Acotó que el triunfo tiene que ser ahora y de manera contundente porque se trata del partido más grande, más fuerte y organizado de Honduras y Centroamérica.

“Tenemos que ganar contundentemente este partido con más de 1.5 millones de nacionalistas que saldremos a demostrar que deseamos seguir con los cambios para Honduras, no podemos permitirnos que se cuestione el triunfo, ayúdenme a quitarle al carro del cambio, pero para ello ocupo su respaldo decidido este 12 de marzo”, puntualizó.Hondudiario.

