*** El legislador señaló que “vivimos en un estado de derecho y no podemos permitir que el nombre de Honduras y de funcionarios al azar estén siendo cuestionados por una persona que está siendo llevada a juicio”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, expresó que las acusaciones del líder del Cartel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa, solo fueron “por salvarse del juicio”.

“Muchas veces una persona por salvarse en un juicio se quiere declarar como que es testigo protegido, pero de ser testigo protegido y dar declaraciones de otros de certificación, de investigación que pueda llevar a un juzgamiento o realmente dejarlo como meras especulaciones de una persona que está siendo juzgada”, subrayó.

De acuerdo al diputado, “aquí la Fiscalía de Honduras va jugar un papel importantísimo. Óscar Chinchilla y su equipo de trabajo ha hecho una labor excepcional y tienen la credibilidad de Estados Unidos”.

“Imagino que ya están comunicándose con los fiscales que llevan este juicio para ver de qué manera se puede intercambiar información y de esa manera, si no hay ningún dolo se aclaran los nombres de las personas mencionadas y si lo hay el debido proceso de debe de implementarse”, manifestó.

El legislador señaló que “vivimos en un estado de derecho y no podemos permitir que el nombre de Honduras y de funcionarios al azar estén siendo cuestionados por una persona que está siendo llevada a juicio”.

“Lo que le puedo decir que mientras yo fui ministro no tuve información que indicara eso, hay informaciones de inteligencia, pero si no quiero dejar de olvidarme lo que le paso a un ex presidente de Colombia, el cual inclusive le quitaron la visa los Estados Unidos por supuestos nexos con narcotráfico”, agregó. Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0