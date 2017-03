Armando Villanueva

Tegucigalpa,Honduras

AMDC. Pues, hom bre, Hilario, ya está en vigencia el silencio electoral. La suerte ya está echada y solo queda por esperar el domingo. A ver cuántos políticos envían un buen mensaje y empiezan a retirar su propaganda a primeras horas de hoy y no esperan a que lo haga la AMDC. Por cierto que “papi a la orden” predicó con el ejemplo y no puso ni un tan solo afiche.

BICHO. A saber qué bicho le habrá picado al pronosticador, pero esta vez amaneció volándole maceta a sus amigos, los cachurecos. El exasesor dijo que hay candidatos azules, como Chávez Madison, que están gastando millones en la campaña, que invierten seis millones y solo van a ganar tres como diputados, y exigió una explicación.

AIRE. Pero, el ex del Infop no se quedó callado, y le lanzó un gancho al hígado. Marvin Ponce tiene problemas mentales y solo pasa en la viajadera, dijo… A los dos les va a jalar el aire el Indómito por estar dándose en la madre a apenas cuatro días de las primarias.

CAÍDA. En círculos empresariales se habla de la caída del gerente de una conocida empresa de telecomunicaciones. La “Mujer Araña” anuncia que no tardan en presentar, con bombos y fanfarrias, al sustituto, un europeo.

PEPE. El expresidente Maduro y el popular “papi a la orden” calorizaron el cierre de campaña de JOH. Solo “Pepe” Lobo no llegó. Qué habrá pasado. ¿Andarán bien las relaciones?… To be or not to be… Por cierto que RM ya días no asomaba el cacho a una concentración política.

QUINTÍN. No halla qué inventar el chino Castillo. Diciendo que “Netanyahu” y compañía están apoyando al valiente. Es cierto que Quintín se la ha jugado como alcalde de Choluteca, pero no es para tanto. ¡Qué lengua la de este chino! Y después se queja porque JOH no lo quiere recibir.

BURROS. Algunos creen que eso de la contratación de burros por parte de los tres reyes magos, para que repartan el material electoral, es broma. A resultas, como dice aquella viejita, que en pleno siglo XXI aquí todavía hay zonas inaccesibles, no hay carreteras ni de tierra, y solo se puede llegar en burrito.

VOTO. Que no lo dejen solito otros cuatro añitos en la guayaba, le pide JOH a sus bases, que le echen el voto a todos sus candidatos a diputados, porque quiere mantener mayoría en el Congreso. A ver si salen los faranduleros. Los mismos de hace 20 años han andado moviendo cielo, mar y tierra para salir, y buscando sus contactos entre los que cuentan.

USA. Los inmigrantes catrachos en USA exigen la reapertura del consulado en San Francisco, California, cerrado sepa Judas por “ideota” de quién. A ver si se oye, padre… ¡Ahhhh!, y si se oye, piden que cuidadito mandan a un politiquero, como ha sido la costumbre en todos los gobiernos.

