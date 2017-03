***Consideró que, “por mucho que el Estado esté presto para atender estos incendios, no vamos a lograr un buen resultado, un resultado efectivo, si la comunidad no participa cuidando sus bosques, si el privado no cuida de su solar, si el municipio no cuida también su parte”.

Tegucigalpa, Honduras.

Los incendios forestales ya han destruido 4.257 hectáreas y es necesario que los hondureños denuncien a los pirómanos para evitar que continúen provocando esas tragedias en los bosques, manifestó en conferencia de prensa el presidente Juan Orlando Hernández.

A nivel nacional, “a la fecha ya se contabilizan 89 incendios que nos dejan, tristemente, 4.257 hectáreas afectadas”, refirió el gobernante.

Detalló que “en el Distrito Central es donde se da la mayor incidencia de este número de incendios: 25 se han reportado a la fecha de hoy, y en Puert o Lempira tenemos la mayor cantidad de kilómetros o hectáreas afectadas; estamos hablando de 2.681 en un solo municipio como el de Puerto Lempira.

“Y algo más grave es que se están afectando ya algunas áreas que están en zonas protegidas, 10,68 hectáreas”, advirtió, y comentó que “luego nos preguntamos: ‘¿y por qué no hay agua?”.

Denunciar a pirómanos

El presidente Hernández expresó que “es impresionante también el nivel de perversidad de los pirómanos”.

Consideró que, “por mucho que el Estado esté presto para atender estos incendios, no vamos a lograr un buen resultado, un resultado efectivo, si la comunidad no participa cuidando sus bosques, si el privado no cuida de su solar, si el municipio no cuida también su parte”.

Hernández recordó que un incendio puede comenzar en un solar, un potrero o en un terreno desolado, “pero –advirtió- eventualmente se puede trasladar a una comunidad”.

“Además, ya está probado técnicamente que el campesino, el productor que se dedica a quemar para poder cultivar, lo que está haciendo es empobreciendo más su tierra”, señaló.

El presidente de la República hizo “un llamado a la conciencia, a todo el pueblo hondureño: que nos denuncie al 911 todos esos actos delictivos o en términos de que si pudiera prevenirse que se dé un incendio de estos”.

“Esa llamada al 911 es más que oportuna; allí están integrados todos los operadores de seguridad y en este caso también están los bomberos, están las Fuerzas Armadas, está la Policía, que primariamente son los tres (organismos) que responden en el caso que se empiece a dar un tema de un incendio”, dijo.

“Hondureños: todos tenemos que enfrentar esa lucha contra los incendios; el Estado, a través de sus instituciones, tiene un equipo para poder responder, pero necesitamos de su apoyo; no solo denunciar, sino también de evitar y de prevenir, de orientar a los jóvenes, de denunciar a los que ya saben que les gusta dedicarse a provocar estas tragedias”, puntualizó el mandatario.Hondudiario.

