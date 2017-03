***En ese sentido explicó “lo mío no son palabras, es mi testimonio de vida, que desde mi función como presidente del Congreso Nacional y como presidente de la República, son muchas las acciones y leyes que di contra la delincuencia y crimen organizado entre ellas la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominios y fue durante mi gobierno que se realizó la primera incautación de bienes contra esta banda criminal de Los Cachiros”.

Tegucigalpa, Honduras.

El ex presidente de la República, Porfirio Lobo Sola, ofreció este martes una conferencia de prensa para referirse a los señalamientos hechos un miembro del cartel de los Cachiros, dijo que estas acusaciones tarde o temprano tenían que darse, ya que se trata de una respuesta de criminales quienes han sido perjudicados por las luchas emprendidas por él contra la criminalidad desde el Congreso Nacional y Presidencia de la República.

“Cada uno debe responder por sus actos y nadie está por encima de la ley, un miembro del famoso cartel, Los Cachiros, aceptó el asesinato de 78 personas entre ellos uno de los héroes, este es mejor calificativo que le puedo dar, el general Julián Arístides Gonzales. Este delincuente hizo señalamientos falsos contra mi persona, pretendiendo con su calumnia reducir su condena en Estados Unidos”, inició diciendo el ex mandatario.

En ese sentido explicó “lo mío no son palabras, es mi testimonio de vida, que desde mi función como presidente del Congreso Nacional y como presidente de la República, son muchas las acciones y leyes que di contra la delincuencia y crimen organizado entre ellas la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominios y fue durante mi gobierno que se realizó la primera incautación de bienes contra esta banda criminal de Los Cachiros”.

Asimismo expresó “desde ese momento Honduras a extraditado a 18 criminales que han tratado de acabar con nuestro país, era de esperarse que por nuestra lucha contra el narcotráfico, esos ataques llegarían tarde o temprano, como ha pasado en otros países que han luchado contra estas bandas criminales”.

Recordó las luchas emprendidas contra el narcotráfico por el presidente Álvaro Uribe de Colombia y Leonel Fernández de República Dominicana, “no se olviden que cualquier delincuente para tratar de salvarse miente, miente y miente, es grave que un asesino, un sicario, un traficante de armas y drogas, que hace 15 meses se declaró inocente, pero días después dice estas calumnias queriendo poner en duda mi testimonio de vida y mi lucha contra la criminalidad, que puede ser verificada en el Congreso y la presidencia de la República”, sostuvo.

Finalmente dijo “es obvio que no soy, amigo, socio o colaborador de estos delincuentes, hoy no estoy compitiendo electoralmente y no me arrepiento ni me arrepentiré de mis acciones contra la delincuencia, estoy seguro que si me tocara de nuevo lo volvería a hacer. Me pregunto, estando a tan pocos días de las elecciones, no será que a estos delincuentes no les conviene que el Partido Nacional continúe la lucha contra la delincuencia, se la dejo por allí, lo que si les digo es que mi partido va a luchar sin descanso hasta lograr la paz y tranquilidad de los hondureños”.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0