*** El líder de la banda los Cachiros, asesino confeso de unas 78 personas y del zar de la droga el general Julián Arístides González, dijo haber tenido vínculos con un diputado del Congreso Nacional y el alcalde de Tocoa, también mencionó al expresidente Pepe Lobo

Tegucigalpa, Honduras

El diputado nacionalista en el Congreso Nacional Oscar Nájera y el alcalde por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, Adán Fúnez, negaron rotundamente haber tenido vínculos de negociaciones ilícitas con los miembros de la banda de los narcotraficantes Los Cachiros.

Ambos ciudadanos salieron al paso de las declaraciones o más bien acusaciones realizadas por el líder de la banda “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien en su condición de testigo del gobierno de Estados Unidos, compareció en un juicio que se le sigue al hijo del ex presidente Lobo Sosa, Favio Lobo, acusado de tener participación en el tráfico de drogas a ese país.

Rivera Maradiaga, que compareció ante un tribunal el pasado lunes, dijo haber tenido vínculos ilícitos con estos dirigentes políticos y funcionarios públicos, e incluyendo al ex mandatario Lobo Sosa, que desde el pasado lunes, calificó de calumnias lo expresado por el asesino confeso de varias personas.

En tal sentido, el diputado Nájera y el alcalde Fúnez, negaron la versión del narcotraficante y calificaron la denuncia como falsas y se consideran inocentes de las imputaciones.

Al respecto el diputado Oscar Nájera, no negó que conoce a la familia Rivera Maradiaga, porque son de la zona y ampliamente conocidos desde su niñez, pero que jamás ha realizado actividades ilícitas con ellos, por lo que se somete a cualquier investigación sobre su patrimonio..

“No voy a negar que conozco a esa familia, pero me extraña de sobremanera”, expresó Nájera en declaraciones a un canal de televisión.

“No tengo absolutamente nada que temer”, “no tengo ningún temor de nada”, sostuvo al momento de que está dispuesto a que lo investiguen sobre este tema.

“Juro por mi madre que está muerta, por mis hijos y por Dios, que nunca he conocido nada de lo que se dice”, señaló el parlamentario al referirse a lo divulgado por los medios de comunicación ligado a lo expresado por el narcotraficante hondureño preso en los Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que está tranquilo, y que nunca ha tenido problemas con la ley. “Estoy tranquilo, no sé cuál es la intención, nunca he sido requerido por La Policía”, expreso Nájera.

“Autorizo a cualquier persona a que investiguen mi relación con el departamento de Colón”, quien además dijo que él no es policía ni que jamás ha usado armas.

Por su lado, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, dijo estar “extrañado” por las acusaciones”. “Nunca he tenido comunicación con esas personas”, manifestó de la misma manera al programa televisivo donde desmintió al líder “Cachiro”.

Fúnez sostuvo que nunca se reunido para ninguna actividad con Los Cachiros, considerando la vinculación que hizo ante un tribunal de Nueva York Devis Leonel Rivera.

“Nunca he tenido ninguna reunión con Los Cachiros”, repitió el edil de la ciudad de Tocoa, también ligado por el narcotraficante en el juicio, donde declaró como testigo en el proceso contra Favio Lobo.

“Yo no tengo miedo, no tengo deuda con nadie, porque no he cometido ningún delito”, aseguro Fúnez.

Asimismo, aseguro que próximamente estará viajando hacia los Estado Unidos, el 15 de este mes, por razones personales, y no tienen miedo ni temor que lo puedan detener por las acusaciones dadas.

El narcotraficante confeso dijo que junto a su hermano entregaron dineros a políticos y que estos a cambio les dieron “protección”, como también negocios. hondudiario

