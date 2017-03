***En ese sentido, explica “he conocido su comportamiento antes y después no tuve mayor relación tratando de evitar actos que afecten a nuestra persona. Estoy listo y pido que me hagan una investigación de mi vida personal, política y publica esa es mi carta de garantía como mi honradez, y mi formación desde pequeño hasta el día de hoy”.

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado nacionalista en el Congreso Nacional (CN) Oscar Nájera dijo este jueves que las declaraciones de un miembro de la familia Rivera Maradiaga, el Cartel de los Cachiros, quien los señala de haber hecho negocios con él, revela que los señalamientos le han tomado por sorpresa, pero que está abierto a cualquier tipo de investigación porque su carta de garantía es su honradez.

“Fui sorprendido cuando me llamaron acerca de esto, realmente no he tenido ninguna relación en este caso, tampoco no conozco a las personas municionadas en esta situación, no tengo un doble discurso, soy contundente en mi forma de pensar y actuar, y me parece sorpresa porque yo conozco a la familia originaria de Olancho hace más de 50 años”, dijo inicialmente el parlamentario a la radioemisora HRN.

En ese sentido, explica “he conocido su comportamiento antes y después no tuve mayor relación tratando de evitar actos que afecten a nuestra persona. Estoy listo y pido que me hagan una investigación de mi vida personal, política y publica esa es mi carta de garantía como mi honradez, y mi formación desde pequeño hasta el día de hoy”.

Y añade que su “única función ha sido gestionar proyectos que beneficien el desarrollo, educación y seguridad del pueblo hondureño, por lo tanto, no se a profundidad cual es el trasfondo en este caso”.

Asimismo, expresa “estoy listo para que me investiguen y a que me limpien el nombre ya que son dos cosas muy diferentes, a cualquiera se le puede mencionar en algún tipo de casos, pero también exigimos van a investigar, que lo hagan con los más altos niveles de veracidad y moralidad, velando un estamento jurídico de manera correcta”.

De igual manera afirmó “nunca he andado con guardaespaldas, he sido formado en colegios evangélicos también, estoy tranquilo y las personas de Colón saben mí trayectoria, forma de trabajar, donde he participado y que no me he involucrado en actos incorrectos. Me preocupa más por mi familia y su seguridad, pero estoy listo para cualquier investigación, además pueden revisar la banca privada, o el TSC donde están todos mis movimientos, transacciones”.

Sin embargo reconoció que conoció a “Los Cachiros” “claro no voy a negar, soy y me he considerado amigo de la familia Rivera Maradiaga, y otras familias que vienen de Olancho, pero estoy tranquilo y sereno, no tengo por qué preocuparme ya que siempre veo mis actos”.

Considera que lo quieren afectar políticamente, “en el proceso pasado no pudieron quitarme de diputado, querían al presidente Hernández Alvarado y a mí políticamente a modo de quedar excluidos de toda participación política, no obstante, dada la capacidad y organización y cariño del pueblo, sacamos los votos suficientes para estar en el CN, porque pasó un fenómeno aquí, lo saben las FFAA, agencias de investigación, agencias electorales, todos”.

Finalmente sostuvo que “el domingo vamos a elecciones, no voy a culpar a nadie, tengo la suficiente capacidad para demostrar al mundo entero de donde compro mis cosas y la transparencia que tengo y el dinero y movimientos financieros que me he ganado con mucho sacrificio, ya que me he dedicado a producir ganado, granos básicos, aceite de palma etc”. Hondudiario.

