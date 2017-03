Facebook está probando las reacciones dentro de Messenger

***Una de las novedades que más relevancia ha tomado en Facebook desde su aparición han sido las populares reacciones, que permiten expresar a los usuarios diferentes sentimientos ante las publicaciones de sus amigos más allá de un simple me gusta.

Sin embargo, una de las cosas que nunca llegó a las reacciones, y que todavía hoy en día los usuarios de Facebook piden a gritos a la compañía es el botón de “no me gusta”. Claro que existe la reacción de me enoja y la de me entristece, pero nada se compara con un pulgar hacia abajo que indica totalmente tu desaprobación al contenido de la publicación.

Para buena fortuna de muchos, Facebook ya se encuentra probando sus populares reacciones en la aplicación de Messenger y está incluye el tan solicitado “no me gusta” que está representado por un pulgar hacia abajo.

A diferencia de las reacciones en las publicaciones, las de Messenger solo se podrán utilizar después de haber escrito algo en la conversación, es decir, no podrás responder solamente con una reacción, pero si podrás colocarla a un costado del texto a la hora de responder.

