Tegucigalpa, Honduras.

El integrante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional (CDPN), Alberto Solórzano, dijo que el Ministerio Público (MP) debe profundizar investigaciones sobre señalamientos de un integrante del cartel de Los Cachiros en contra del Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, considera que estas acusaciones no afectarán el proceso de depuración policial.

“Respecto al señalamiento del General Julián Pacheco es algo particular, ya ha dado declaraciones y se ha puesto a disposición de las autoridades para que las mismas puedan profundizar en dicho señalamiento, como CEDRPN nosotros seguimos adelante”, dijo inicialmente Solórzano.

Explicó que “si bien es cierto él es parte de la Comisión, no es el total de la misma, mientras hemos venido trabajando con él, hemos visto su compromiso en el esfuerzo que está haciendo la CEDRPN sin ningún estorbo, ya lo que tenga que ver con este tipo de señalamientos, es un asunto de carácter personal, él tendrá que dar cuenta de ello y cualquier función de su puesto es decisión de él o del presidente que tenga que salir”.

En ese sentido expresó “nos hemos estado reuniendo y conversando con él, expresa que no tienen nada que ver en dicho asunto, y cuando se hace un señalamiento la persona no es culpable hasta que se compruebe, en este caso lo que corresponde es que el MP profundice para que no quede ante la opinión pública algo que no ha sido resuelto”.

Aclaró que estos señalamientos no afectan el trabajo de la depuradora “No, de ninguna manera, este es un tema de agenda nacional, nosotros debemos acostumbrarnos a que estos temas no deben afectar puesto que hay otros actores que hemos intervenido para que el tema de la policía continúe, es por ello que no debe variar en el accionar, sería una pena que la depuración se detenga por este tipo de casos, además, hay países amigos que están siendo participes de este proceso, por ello el mismo no tiene marcha atrás”.

Considera que “hemos hecho una gran parte del trabajo, cuando comenzamos hubo señalamiento que la CEDRPN no actuaba eficientemente, pero a través del tiempo se ha visto lo contrario, nosotros hemos estado apoyando un tema de país, además, no dudamos que haya alguien que quiera quedarse en la institución, no obstante, el proceso no se ha detenido y toda persona que tenga que salir, así será”.

Sin embargo añade, “hemos conversado con mucha gente que ha salido de la policía, quienes manifiestan que la policía no podía seguir como estaba, algunos se han hecho a un lado, y si ahora salen en medios mencionando nombres, por qué no asumieron un compromiso cuando estaban en su cargo, en este caso el MP más bien debería tomar cartas en el asunto y verificar si sus declaraciones son ciertas o no”.

Finamente expuso “este es un proceso de reestructuración, se está obedeciendo a la decisión que tomó la CEDRPN la cual es definir una nueva estructura de la Policía Nacional, con la cual estamos tomando decisiones para decidir las personas que son idóneas para que la institución funcione correctamente. Tampoco puedo decir que todos los que han salido es porque están señalados en cosas inadecuadas, es de acuerdo al proceso de reestructuración y si algunos han salido, es porque ya no son idóneos”.Hondudiario.

