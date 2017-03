***El crédito de financiamiento será a un plazo de pago de 40 años y la tasa entre el 1 y 1.5 por ciento. Busca beneficiar a estudiantes entre 15 y 19 años.

Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de ampliar la oferta y mejorar las oportunidades educativas para los estudiantes de sétimo a noveno grado del sistema educativo Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgará al gobierno hondureño un préstamo de 60 millones de dólares.

La Secretaria en el despacho de Educación, Rutilia Calderón, indicó que los fondos de este préstamo del BID por el orden de los 60 millones de dólares, van ir orientados a mejorar la calidad y la equidad sobre todo en la educación, en donde participan adolecentes y jóvenes en el país.

“Hemos identificado realmente que los componentes que ahora se han encontrado con este proyecto apuntan a aspectos tanto estructurales y como orientar adecuadamente la inversión y el gasto que se hace en educación con aspectos vinculados directamente a la relación entre profesores y estudiantes en la mejora continua de la calidad”, expresó la funcionaria.

Calderón, anunció que en el transcurso de la semana los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y del Banco Interamericano de Desarrollo sostendrán una reunión para terminar de definir cuáles son los componentes en los que se invertiría este nuevo préstamo.

Asimismo detalló que han coincidido con las Autoridades de Finanzas y del BID que la formación inicial y permanente de los profesores tiene que ser uno de los componentes de este y cualquier proyecto orientado a la calidad educativa, porque cuando uno estudia los mejores sistemas educativos del mundo el factor principal para tener una educación de calidad, es decir una educación en donde los graduados y graduadas tengan las competencias para la vida no solo laboral, sino en un sentido amplio integral son los profesores.

Por su parte la subsecretaria de Finanzas, Rocío Tàbora, dijo que esta operación forma parte del plan de inversión 2018/2022 que se está preparando para darle sostenibilidad al plan de políticas públicas que desarrolla el Gobierno de la República.

Expresó que estos préstamos del BID, son con un nivel de concesionalidad casi de un 70 por ciento, ósea que son a plazos largos de 40 años con una tasa entre 1 y 1.5 por ciento.

Según Tàbora, con esta cooperación se espera contribuir a ampliar la oferta educativa y las oportunidades educativas para los jóvenes entre 15 y 19 años que están fuera del sistema educativo que no están asistiendo no solo porque no hay escuelas, sino porque no les interesa; entonces hay que hacer un cambio de paradigma en estos temas de país.

Abrir la oferta educativa para este sector no pasa por aula y cemento; no pasa por un esquema tradicional, claro que hay que mejorar la infraestructura de las escuelas, pero también la calidad educativa porque los jóvenes aspiran a más, dado que tenemos muchos jóvenes del sistema educativo que necesitamos brindarles oportunidades innovadoras con un enfoque de habilidades, concluyó la funcionaria.Hondudiario.

Facebook 0

Twitter

Google+ 0

WhatsApp

Compartir esta noticia... 0