Tegucigalpa, Honduras.

El diputado por el Partido Nacional (PN) y ex ministro de Seguridad el gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) Óscar Álvarez dijo este viernes que el narcotráfico esta golpeado y es por qué están haciendo acusaciones en su contra, afirma que siempre fue un obstáculo para los narcotraficantes del país.

En una amplia entrevista, a la radioemisora capitalina HRN, el parlamentario hizo un recuento de su gestión como ministro de seguridad, considera que los señalamientos en su contra tarde o temprano se comprobaran ya que no es un colaborador del narcotráfico en el país.

En el 2010 cuando asumo la titularidad de secretaria de seguridad, el principal enemigo de Honduras no eran las maras, sino los narcotraficantes que estaba conduciendo al país de no haberlo detenido a un Estado fallido o narco Estado, por ello la estrategia fue buscar alianzas con otros países que tuvieran experiencia en la lucha contra el narcotráfico, firmando en febrero de ese mismo año un plan de acción con Colombia.

Asimismo, se buscó incrementar las alianzas estratégicas con agencias estadounidenses como la DEA, FBI y zar antidrogas, en ese momento hablamos con el ex presidente Porfirio Lobo Sosa para actuar en este tema del narcotráfico, y en efecto hubo la aprobación de Lobo.

En aquel entonces Los Cachiros no tenían antecedentes se habían mantenido fuera del radar trabajando en el narcotráfico de manera muy sutil, por ello necesitábamos ubicarlos y cerrarles los espacios, trabajando en el Proceso de Búsqueda de Información arpa mapear las zonas de aterrizaje rutas de movimiento de drogas y todo lo que tenía que ver con la organización criminal, y trabajamos en leyes que las tomamos de Colombia para poder incautar bienes acusar por lavado de activos y sobre todo para poder extraditarlos.

Es importante destacar que el ex presidente Lobo nunca me dijo que detuviera la investigación o que no hablara de Los Cachiros, tuve la oportunidad de trabajar en este tema y en las leyes y reformas que se efectuaron para llegar a lo que se ha hecho el día de hoy, además, en ese entonces el presidente del CN era Juan Orando Hernández quien fue participe de las aprobaciones de leyes que han servido desde el 2014 hasta ahora para extraditar a más de 13 personas.

No, me coartaron inclusive íbamos tan rápido en este tema junto al zar antidrogas del departamento de Estado de los EEUU en ese entonces, además, con el presidente Uribe y después con el presidente Santos se estaba platicando para que con la policía de Colombia se pudiera transformar a región con Panamá como un centro antidrogas y Honduras como la punta de lanza que a partir del 2012, 2013 y 2014 para cerrarles los espacios, estos temas se estuvieron trabajando.

Los avances han sido muy grandes y al final mi pensamiento es que hoy estamos viendo estos resultados por todo el trabajo que se ha venido haciendo desde años atrás, hoy estamos viendo un narcotráfico bastante golpeado, viendo ahora las declaraciones de narcotraficantes en los EEUU para reducir sus penas. Realmente esto no debería alarmarnos, sino ver que este es un mensaje que Honduras está cambiando y que el país de ahora en adelante no será territorio de narcotraficantes. Es importante que el pueblo tenga fe en las acciones.

Asimismo, lo que dijo Juan Jiménez Mayor, no tengo duda que Oscar Chinchilla junto al MP harán una labor extraordinaria ya que él ha sido reconocido nacional e internacionalmente y estoy seguro que el trabajo del MP traerá luz ante las situaciones que se han manifestado en los últimos días.

Ya se tenía información, lo que hacía falta era documentarlo porque en ese proceso de búsqueda de información es identificar los posibles objetivos criminales y luego judicializarla dándosele a la fiscalía, no obstante, mientras esta el proceso de investigación no puede decirse que son casos contundentes.

Es por ello que con este plan de acción que se firmó en el 2010 con Colombia permitía que vinieran unidades especializadas de este país a capacitar, entrenar y asesorar a Honduras, es más vinieron unidades especiales solo para identificar terrenos y propiedades, entonces lo que más afectaba a los traficantes era quitarles sus propiedades.

Si no se les metió en la cárcel en aquel tiempo, fue porque no teníamos las leyes especiales para cerrarles los espacios como la ley de lavado de activos, privación de dominio, extradición entre otras, pero con la aprobación hoy en día, se ha podido golpear a los narcotraficantes.

En septiembre del 2010 el ex presidente Lobo me destituye del cargo, no sé cuál fue la razón pero simplemente fue una decisión en su disposición como presidente en ese entonces, no obstante, esta pregunta debería hacerse a mismo Porfirio Lobo Sosa. No guardo rencor ni molestia, pero la luchan contra el narcotráfico que se hizo en ese momento, fue de la manera más profesional posible. Es importante que el delincuente sienta que está siendo investigado y que se le está descubriendo información, esa era mi forma de trabajar.

Lo que puedo leer de esa declaración es que yo era un obstáculo para ellos y que no iba a retroceder no importando lo que ellos amenazaran o dijeran, como el hecho de que ellos mataron al Zar Antidrogas Arístides González, quien luchó contra el narcotráfico en su momento. Yo pude haber corrido la misma suerte pero al tener un buen sistema de seguridad e inteligencia pudimos salir librados.

La policía que yo dejé era totalmente diferente, ha habido mucha infiltración y dinero del narcotráfico, por lo cual me hizo con una ley que utilizo el presidente Uribe en Colombia es la Ley para depurar la Policía, yo la introduje en el 2010 al CN, pero no se llevó a su aprobación, no obstante, se vino a aplicar con la creación del a CEDRPN que está funcionando en este momento.

Me parece se hizo bien haber puesto a un grupo o comisión para hacer este trabajo de la depuración policial, yo seré un enemigo del narcotráfico hasta la muerte, porque estas personas no pueden quitar la tranquilidad a los hondureños, no podemos retroceder en este momento en la lucha contra el narcotráfico y no unos rendiremos ante estos ataques.Hondudiario.

