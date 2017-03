A México y Honduras “Vamos sin complejos”

***El seleccionador de Costa Rica dio declaraciones a la prensa costarricense, donde habló de los duelos eliminatorios, del grupo de la Copa Oro, del la altura de México y el calor de San Pedro Sula.

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, afirmó que enfrentarán a México y a Honduras sin ningún complejo. Los juegos serán en los estadios Azteca y Francisco Morazán, respectivamente.

Ramírez conversó con los medios de comunicación este viernes, en un acto en que se dio a conocer que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) obtuvo la licencia de Esencial Costa Rica, la cual valida que la organización cumple con valores costarricenses apreciados dentro y fuera del país.

¿Cómo vienen los legionarios para los juegos ante México y Honduras?

Estamos encima de los partidos (24 y 28 de marzo) y espero que no suceda nada en las últimas fechas, por eso hay que tener hasta plan C o D por cualquier situación y esperar. Yo sé que lo del ritmo es difícil, pero me han tocado algunos ejemplos, igual con otros jugadores. Un muchacho que está entrenando y tiene esas ganas de jugar, entra y juega bien cinco o diez minutos en su equipo, entonces es difícil que fallen aquí. Hay algunos casos de esos, mis experiencias han sido positivas porque hay muchachos que uno necesita que jueguen 60 minutos muy correctos y lo hacen.

¿Qué piensa del grupo de la Copa Oro, en que debe enfrentar a Honduras, Canadá y Guyana Francesa?

Con Honduras tiene el morbo de que nos enfrentamos ahora en la eliminatoria y luego en la Copa Oro. Sí tiene morbo, históricamente nunca le hemos ganado en ese torneo y es un reto bonito.

¿Le preocupa que la mayoría de legionarios en Europa estén disputando el descenso?

No, gracias a Dios en lo que tengo de estar en la Selección no he encontrado ningún problema en eso. Creo que ellos siempre vienen con mucha disposición y muchos deseos de reencontrarse con los compañeros y lo que representa la Selección. No he sentido que un muchacho que tenga una situación de esas, tenga problemas aquí. Es algo diferente, al nivel de ellos saben que es una realidad diferente la que viven en sus equipos y la que vienen a hacer aquí, que es con toda la ilusión.

¿Cómo la altura de México y el calor de Honduras?

Los dos partidos tienen sus situaciones externas, no solo es la altitud, también podemos hablar del calor. En México se presenta una propuesta de más combinaciones y Honduras más de presión y contragolpes; tal vez no al nivel de México, pero lo intentan. Son dos cosas diferentes, pero en estas fechas el primer partido dicta mucho por la parte emotiva. Hay que tener bien planificado todo. México es muy versátil y tiene un esquema muy complejo. Nosotros tenemos que saber controlar el partido con o sin balón, la idea es hacerlo con balón porque nos daría más personalidad.

¿Qué tan atrevido siente al grupo de cara a estos juegos?

Cumplen con buenos atributos y siento que vamos sin complejos. En la época nuestra ya ellos se manejan a un nivel muy alto de competencia y se rozan con los mejores, están acostumbrados a escenarios de muchas personas. Eso llegó a influir en el pasado, pero ya no. Siento que es una generación que puede atreverse a buscar algo más.

¿Su lista para estos juegos tendrá alguna sorpresa?

Yo estoy visualizando, pero es bueno que haya estabilidad, es lo que está dando réditos. Estoy pensando para el segundo partido tener algunas cartas de refresco y aliviar la carga por un tema táctico. Es una selección muy estable y hay un trabajo acumulado. Hay un tema de trabajo acumulado de movimientos en defensa, ya hay conocimiento de muchachos entre ellos, yo creo que a veces se piensa que es quitar y poner, pero no es así. Es un trabajo que en la Selección cuesta por el poco tiempo que se tiene, no es como un club que uno puede hacer un trabajo semanal.

¿Qué ambiente espera en el Estadio Morazán en Honduras?

Todos sabemos que a nivel de Centroamérica no tenemos un recibimiento bueno. Hay que intentar jugar bien, sabemos que el calor va a pesar, pero hay que trabajar sobre eso. Es una selección madura y sabemos cómo hacerle frente. Hay que poner toda nuestra experiencia para sacar un triunfo allá. Vamos a buscar de alguna manera bajar la intensidad y saber llevar el partido donde nos conviene.

¿La evaluación de Uncaf dejó algo para estos partidos?

Sí, tenemos por ahí algunos muchachos que están como una opción C, depende de lo que pase con los que tengan tarjeta amarilla en México.

¿Son seis puntos el ideal para estos dos partidos?

Uno siempre planifica a ganar. La idea es tener seis puntos en este microciclo, uno tiene su plan, pero hay situaciones que evaluar.LaNación/Hondudiario.

