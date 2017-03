***“Alguna gente no me quiere ver aquí, principalmente los delincuentes, el crimen organizado, los que nos atacan de manera permanente, diplomáticamente y otros, como dicen, por la mano izquierda o han pagado a sicarios para que nos desaparezcan de aquí, pero no vamos a ceder en eso porque es nuestro compromiso”, remarcó el gobernante en conferencia de prensa.

Tegucigalpa, Honduras.

“Alguna gente no me quiere ver aquí, principalmente los delincuentes”, señaló el presidente Juan Orlando Hernández, al tiempo que felicitó al pueblo hondureño por la masiva participación en las elecciones primarias de ayer domingo y a Fusina por garantizar la realización del proceso de manera pacífica.

“Alguna gente no me quiere ver aquí, principalmente los delincuentes, el crimen organizado, los que nos atacan de manera permanente, diplomáticamente y otros, como dicen, por la mano izquierda o han pagado a sicarios para que nos desaparezcan de aquí, pero no vamos a ceder en eso porque es nuestro compromiso”, remarcó el gobernante en conferencia de prensa.

“Una vez que yo dije que aceptaba la precandidatura de mi partido, dejé claro dos cosas: que le iba a dar prioridad a mi acción de Gobierno y que la mayor parte de la acción de la campaña la haría la militancia” del Partido Nacional, señaló Hernández.

Elecciones generales de altura

El jefe de Estado subrayó que “no se puede despreciar a ningún candidato que participe en el próximo proceso electoral general de noviembre. Cualquiera, que sea, ellos, bienvenidos a una contienda de altura, de debates cívicos y democráticos”.

“El proceso electoral interno para mí es una consulta; afortunadamente, logré muchos más votos que los del proceso anterior (2012), eso manda un mensaje positivo”, indicó.

Hernández advirtió: “pero no todo está dicho, los diputados y alcaldes que lograron salir electos en estas elecciones internas, irán en las mismas condiciones que su servidor en los comicios generales de noviembre próximo”.

Relató que “me mandaban un mensaje esta mañana del exterior y me decían que con la movilización masiva del pueblo hondureño en estas elecciones internas y con lo obtenido por usted, del 53 por ciento de los votos, la ciudadanía manda un mensaje contundente”.

Al final, quien tiene la última palabra y decide es el pueblo hondureño, acotó. “Felicidades al pueblo hondureño por la masiva participación en las elecciones internas”, destacó.

Una norma en Honduras

El titular del Ejecutivo, en relación a su doble condición de gobernante y candidato presidencial, dijo que “debe de existir una norma en Honduras y de no darse en el Congreso, se definiría desde el Ejecutivo, para que los intereses particulares no entren en conflicto con los intereses sagrados del pueblo hondureño”.

Argumentó que “debe existir un régimen de garantías de que, quien está aquí sirviendo como presidente, en los momentos que tenga que hacer su tarea como candidato no esté abusando de esa posición”.

Ejemplificó que esa situación ya se da en países de América, entre ellos Colombia y Estados Unidos. “No puede dejar fácilmente su responsabilidad para la que fue electo”, recalcó.

“Lo que sí es importante para mí, y como una cuestión personal y de ejemplo, es que no se tome ventaja del cargo, pero también no se puede obviar el otro lado, que cuando se cometen errores desde este cargo y se es candidato, con mucha más razón vienen los ataques despiadados, pero es parte de estar en la vitrina”, arguyó Hernández.

“Si uno comete errores y no salió lo que se pretendió, las críticas no se hacen esperar, esa es la gran desventaja de estar en esta doble condición. Tengan la plena seguridad que cuando tengamos ya la estructuración jurídica de esto se los vamos hacer saber porque el país lo necesita”, adelantó.

Añadió que “no solo para el presidente, sino que para todos, pero de repente vamos a comenzar por nosotros, por una autorregulación de mi parte “.

Felicitación a Fusina

El presidente Hernández también dijo que “quiero resaltar la exitosa participación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en la Operación Paz y Democracia” ejecutado con motivo del proceso electoral.

“Ellos (Fusina) acompañaron todo el proceso en la seguridad, además, de lo propio de las Fuerzas Armadas con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el traslado de todo el material electoral”, apuntó.

La parte de seguridad tuvo un éxito con la coordinación de Fusina en la utilización de la plataforma del 911. Se registraron 300 acciones concretas para asegurar que el proceso electoral se desarrollara de manera normal y en algunos casos de reaccionar por el mandato que se las ha encomendado.

Con el sistema de emergencia 911 se pudo eficientar el papel de los cuerpos de seguridad encargados de la custodia y seguridad del proceso electoral.Hondudiario.

