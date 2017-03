*** El testigo es un ex policía y expresa que salió de la institución, por la declaración que hizo ante varios juzgados.

Tegucigalpa, Honduras.

El testigo protegido identificado como “Don Nery” que aporto evidencia importante para esclarecer la muerte del ex miembro de la Comisión de Lucha Contra el Narcotrafico, Alfredo Landaverde, denunció este día la falta de apoyo de las autoridades.

“Don Nery” hablo para las noticias de Hable Como Habla (HCH), dijo que el Ministerio Publico (MP), La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), no le han hecho caso.

Según el declarante, tras hacer la declaración en los juzgados, agentes del MP llegaron a su casa para hacer estudios socio económico y psicológico. Asimismo dijo “Pero de ahí no pasó nada no sé ese presupuesto qué lo harán, porque nunca recibí ningún beneficio”.

Asimismo, acudí al Comisionado de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), quien tiene conocimiento de mi caso y pedí me ayudarán por ser un caso delicado, por tal razón salí del país.

Posteriormente, acudí a Hilda Caldera, me reuní en la oficina del fiscal general de la republica Oscar Chinchilla quien llamó al director de fiscales Melvin Duarte, doña Hilda le dijo que aquí el testigo como ser mi persona, no pide dinero, sino que solamente el apoyo según lo dice la ley.

Posterior a ello, fui atendido en la ATIC por el director de este ente de investigación Ricardo Castro, quien me manifestó ¿“aquí se le prometió algo”? no obstante, pienso que estas no son palabras profesionales porque en un caso como este hay una Ley de Testigos Protegidos. Luego solicité mi pasaporte para salir del país, pero nunca pasó nada más y cuando mi declaración fue extraída de los tribunales, publicaron una parte de la misma.

El 11 de julio me llevaron a cancillería y me dieron un pasaporte diplomático con número de acuerdo 449SREH2016, me mandaron a Perú, me dieron dinero para gastos y luego la embajada cubrió cierta parte de mis gastos, pero cuando estuve en Lima Perú no dejaron comunicarme.

Ahora bien, cuando llegué al aeropuerto de El Salvador en Comalapa, tomé al destino donde ellos me estaban dando la instrucción que me dieron, estuve en la embajada de Lima según acuerdo, no obstante, mis condiciones allá no fueron buenas, tengo recibos y todos los papeles que confirman que mi familia me giraban dinero hasta allá.

Posteriormente me mandaron a traer a Honduras según atribución de la canciller María Dolores Agüero porque no había presupuesto para mí, puesto en Honduras me dirijo al CONADEH me liquidan una cantidad de dinero. Luego llegaron unas personas disfrazados de policías de la DPI tengo los videos que confirman, fui a la ATIC a denunciar, me reuní hasta con la MACCIH con Juan Jiménez Mayor y nadie me hizo caso.

Periodista: ¿Usted es un ex policía que ya no está activo y ya declaró quienes mataron a Alfredo Landaverde?

Don Nery: Correcto, ya no estoy activo en la institución y ya declaré quienes mataron a Alfredo Landaverde, lo hice porque fui testigo antes del asesinato de algo que se planificó, yo ni sabía quién era él, no fue dentro de la policía sino en otra parte donde observé y escuché ciertas cosas sobre este caso.

Yo cumplí con mi deber al decir quiénes fueron los que planificaron dicho asesinato, no quiero que el día de mañana me imputen algún delito sobre este caso, dicha muerte fue efectuada por policías pero detrás de este asesinato hay otra estructura. Si el fiscal de delitos contra la vida acudió a mi persona es porque consideró conveniente mi declaración.

Periodista: ¿Hace cuánto tiempo usted emitió esta declaración?

Don Nery: Eso fue como en mayo del año pasado, estoy en Nicaragua huyendo porque hace unos días como le decía llegaron a mi casa personas disfrazadas de policías de la DPI con un carro particular con armas, yo tengo los videos de estos hechos.

Periodista: ¿Están presos quienes asesinaron a Alfredo Landaverde?

Don Nery: No, solamente Marvin Antonio Mascareño quien ya ha sido trasladado a El Pozo, este es el hechor material pero hay actores intelectuales, todo esto ya lo di en mi declaración, parte de lo que yo tenía conocimiento. Lo único que he hecho es cumplir con mi deber, no tengo falta ni delito, nada más he colaborado fielmente.hondudiario.

