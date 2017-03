***Añadió que “el Partido Liberal ha recuperado la fe y no solo ha recuperado la fe del partido liberal y no solo hemos recuperado la fe del partido le hemos dado fe a Honduras y eso es importante. A partir de hoy emerge un nuevo Partido Liberal que tiene que regresar a su identidad a su unidad partidaria, nuestro slogan es sumar, unir, vencer, para transformar no es restar ni dividir. Aunque otros lo quisieron hacer”.

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Luis Zelaya, dio la bienvenida este miércoles a Enrique Ortéz y Gabriela Núñez, quienes aceptaron la derrota en las internas y se unieron. “hoy le hemos dado fe a Honduras”, expresó el presidenciable.

“Muchísimas gracias disculpen por haber roto el protocolo pero vale la pena romper cualquier protocolo, por el Partido Liberal a partir de hoy desaparecen los movimientos a partir de hoy es el Partido Liberal”, inició diciendo Zelaya.

En ese sentido, indicó “yo invito a todos a que nos unamos unámonos con nueva actitud, para construir un nuevo liberalismo porque lo vamos a hacer por honduras y por nosotros, a partir de hoy somos uno solo”.

Según Zelaya “la esperanza que hace seis meses habíamos perdido y por eso dije, siempre lo he dicho y hoy lo diré por última vez, ser candidato del Partido Liberal en las condiciones que estaba requería dos cosas un profundo amor al partido y una valentía enorme, los cinco que participamos lo demostramos con creces”.

Añadió que “el Partido Liberal ha recuperado la fe y no solo ha recuperado la fe del partido liberal y no solo hemos recuperado la fe del partido le h emos dado fe a Honduras y eso es importante. A partir de hoy emerge un nuevo Partido Liberal que tiene que regresar a su identidad a su unidad partidaria, nuestro slogan es sumar, unir, vencer, para transformar no es restar ni dividir. Aunque otros lo quisieron hacer”.

“Ya logramos una segunda posición, lo que queda en noviembre es ganar la primera, la única que le corresponde al Partido Liberal y lo vamos a hacer unidos con el trabajo de cada uno de ustedes porque los votos que hemos conseguido los liberales no es un voto por obligación no es un voto por miedo, no es un voto comprado no es un voto por coerción es un voto por amor al partido cada voto del liberal hoy suma”, sostuvo.

Finalmente dijo “sumamos hoy los cinco movimientos nos unimos porque vamos a ganar, que Honduras entera oiga el Partido Liberal va a aganar los próximas elecciones de noviembre a todos los liberales les digo a partir de hoy las diferencias las conciliamos entre nosotros porque la unidad es prioridad, aquellos que apostaban que el partido no se uniera y que alargáramos este proceso de unidad se equivocaron, todos los que estamos aquí nos une la bandera rojo blanco rojo y jamás nos va a separar”. Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...