LG se reafirma como empresa líder en diseño

*** La empresa Surcoreana es galardonada en los iF Desing Awards.

Tegucigalpa, Honduras.

Recientemente LG Electronics estableció un nuevo récord al ser galardonado con 30 iF Design Awards por sus excelentes diseños, incluyendo el más prestigioso iF Gold Award para la aspiradora de cartucho inalámbrico CordZero de LG, que con su diseño único e innovador sorprendió a todos los críticos y además a los usuarios de productos LG. Además del iF Gold Award, otras distinciones fueron otorgadas a productos como LG SIGNATURE OLED TV W, LG Gram, LG V20 y auriculares Bluetooth LG Tone.

Durante más de 60 años, el If Desing Awards ha sido una de las ceremonias más reconocidas a nivel mundial, donde se premia el diseño innovador de los productos de sus participantes.

Cada año esta ceremonia es organizada por el International Forum Design GmbH de Alemania y busca destacar sus principales objetivos como identificar, apoyar y promover el buen diseño y aumentar su conciencia entre el público y el papel que juega en la vida de los consumidores. La competición de este año registró un total de 5.500 productos presentados de 59 países

Al otorgar el Premio de Oro a LG CordZero, los jueces elogiaron la aspiradora inalámbrica por su comodidad, facilidad de uso y conveniencia. Es más, cada uno de los cuatro productos de la línea premium de LG SIGNATURE ha sido reconocido por iF como excelencia en su diseño. La hermosa e increíblemente delgada LG SIGNATURE TV W recibió el reconocimiento iF este año, después de las victorias del año pasado por el refrigerador LG SIGNATURE, lavadora, purificador de aire y TV OLED original.

“Los diseños de productos de LG se inspiran en nuestra comprensión de las necesidades esenciales de nuestros clientes”, dijo Noh Chang-ho, Vicepresidente y Director de Diseño Corporativo de LG Electronics. “Estos premios demuestran cómo nuestro compromiso con la estética está transformando la experiencia del usuario. Seguiremos ofreciendo productos que desafían los límites de la belleza y la función.” Agregó el ejecutivo. hondudiario

