***Descubre cuáles son los tipos de amores que toda mujer debe conocer al menos una vez en su vida.

Tegucigalpa,Honduras

El amor se presenta en todas las etapas de la vida de la mujer: en diferentes hombres, de diferentes maneras y con diferentes finales.

Sin embargo, exiten 5 tipos de amor que toda mujer debe conocer al menos una vez en su vida. Estas maneras de amar cambiarán la forma en la que ves el enamoramiento y el concepto de pareja, ¡cada uno tiene sus lecciones! Aquí te lo mostramos.

PRIMER AMOR

Este es el primer sentimiento real que toda mujer experimenta. Es el más inocente y puro, pero también el más engañoso debido a que creemos que es “el cuento de hadas perfecto”.

Lección aprendida: no todo es como lo pintan. Además, sueles entregar tu 100% desde el primer segundo, por lo que con este tipo de amor, aprendes que el amor es algo que se construye y, que debes dar y también recibir.

AMOR PROHIBIDO

Es ese amor que siempre será tu eterno “crush”. Puede ser el hermano de tu mejor amigo, el colega que no deja de robarte suspiros o el galán de tu prima que logra sacarte una sonrisa.

Lección aprendida: de lejos, es mejor. Este tipo de atracción genera endorfinas, por lo que te sientes coqueta y sonriente, ¡disfrútalo! Este amor te ayuda a saber diferenciar la atracción del amor.

¿Terminó el amor? Recupera tu amor propio

AMOR DAÑINO

No recomendable para nadie, pero (desafortunadamente) toda mujer conoce este tipo de amor que no le hace bien. Se da en esa pareja que suele hacerte daño de manera psicológica (evitando tus llamadas, poniendo distancia y tratándote como no te mereces).

Lección aprendida: después de conocer a un tipo de amor así, comprendes lo mucho que vales y aprendes a poner límites. Toda mujer tiene una debilidad por este tipo de amor, ya que se vuelve un círculo vicioso, pero con esta relación aprenderás que eres la mujer más fuerte del mundo.

AMOR IMPOSIBLE

El tipo de amor más complejo. Pude darse con una pareja que por cuestiones de la vida, no terminan por estar juntos a largo plazo o con tu amigo que, aunque saben que tienen sentimientos el uno por el otro, no logran sincronizar las etapas de su vida.

Lección aprendida: por algo no se dan las cosas. A veces no lo entenderás, a veces dolerá; pero con este tipo de amor toda mujer entiende que si no es para ti, tienes que dejarlo ir. ¿Lo mejor que puedes hacer? Nunca forzar las cosas.

Amor o capricho: decifra lo que sientes por él

AMOR VERDADERO

Definitivamente, el mejor de todos los amores. Llega cuando menos lo planeas y cuando menos lo piensas (e incluso con la persona que jamás te imaginaste). Esta pareja llega a cambiarte los planes, a moverte el mundo e incluso, te ayuda a ser una mejor persona.

Lección aprendida: el amor real se siente. Cuando lo encuentras, lo sabes y con este tipo de amor confirmas la teoría de la película “A él no le gustas tanto”: un hombre que tiene interés, ¡lo demuestra!

¿Lo quieres o lo amas? 7 formas de decifrarlo

PLUS: Existe un amor que seguro te sacará una sonrisa…

AMOR TRANSITORIO

Este no es tanto un tipo de amor, sino un cariño especial. Se manifiesta en esos romances fugaces que llegan con pasión, pero no son los mejores a largo plazo. Con estas parejas te diviertes, te llenas de adrenalina, pero no logran quedarse a tu lado.

Lección aprendida: vale la pena divertirse con lo fugaz. Con este tipo de amor comprendes que debes tomar la vida como viene sin tomártela tan enserio. Con estos romances entiendes la frase… “Si la vida te da limones, haz limonada”.Glamour

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...