***“Si voy a impugnar porque simple y sencillamente tengo más de 200 actas sospechosas que tienen la misma letra, del mismo puño, de hecho tengo el calígrafo listo”, denunció.

Tegucigalpa, Honduras.

La exprecandidata del Partido Liberal a alcaldía de Tegucigalpa, Waldina Paz, expresó que impugnará las elecciones primarias que dan como ganador a su correligionario y compañero de legislador, Osman Aguilar.

“Si voy a impugnar porque simple y sencillamente tengo más de 200 actas sospechosas que tienen la misma letra, del mismo puño, de hecho tengo el calígrafo listo”, denunció.

Asimismo dijo: “cómo se explica que una acta de (la colonia) El Lolo, aparece con la misma letra que una acta de la (colonia) Kennedy, o con una acta de (la colonia) Las Colinas o con una de la (colonia) Miraflores, tuvo que haber sido una súper woman (mujer) o súper hombre el que anduvo volando para rellenar las actas”.

Además agregó que “Yo no quiero decir nombres, pero a mí se me ha informado de fuentes fidedignas que hay dos personas importantes de este país que han dicho que me minimicen políticamente, que me desaparezcan”. Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...