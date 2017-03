WhatsApp se plantea recuperar sus antiguos estados sin foto

***Parece que copiar a Snapchat no es siempre la clave del éxito y que los estados con texto podrían volver a WhatsApp.

Tegucigalpa,Honduras

De momento no hay datos oficiales de uso, pero las malas lenguas dicen que los nuevos estados de WhatsApp son un fracaso. Pese a que a Facebook no el ha ido nada mal copiando a Snapchat en Instagram (que bien podría hundir a su competencia tras robarle sus ideas), el resto de apps de la compañías no funcionan tan bien con el formato de contenido efímero.

El caso de WhatsApp queda evidenciado por la beta para Android de la app. Esta nueva versión preliminar (a la de que momento no se puede acceder salvo que seas parte del programa de beta de la app o que te descargues esta versión por un canal no oficial) recupera los estados de toda la vida, en los que se podía escribir un mensaje o utilizar uno por defecto, del tipo “No disponible” o “En el gimnasio”.

Como informan en Android Police, la opción para utilizarlos es similar a la configuración anterior: se puede leer el estado de los contactos en el apartado de “Info y número de teléfono”, dentro de la sección de ‘Ver contacto’ que aparece en la esquina superior derecha dentro de un chat.

No está claro si esto permitirá desactivar los estados con imagen y vídeo actuales o si la reintroducción de los viejos estados será algo anecdótico para aquellos que odian el nuevo sistema, pero al menos parece que WhatsApp está dispuesta a escuchar las quejas de sus usuarios y a corregir un posible error.

Mientras se recuperan o no los estados de antes, WhatsApp está en el punto de mira por las filtraciones de WikiLeaks. Si bien la app se ha mantenido inquebrantable, su dependencia de iOS y Android para funcionar en móviles ha permitido a la CIA monitorizar las conversaciones entre usuarios. Aunque parezca imposible, pinchar el WhatsApp como si fuera un teléfono de la Guerra Fría es una táctica empleada para espiar.ElPais

