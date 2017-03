**** El abogado defensor del hijo del ex presidente Lobo Sosa, Fabio Lobo, aseguró que la única prueba del narcotraficante de la banda de los Cachiros Davis Leonel Rivera Maradiaga, contra el ex mandatario en la corte de Nueva York, “solo es su palabra”.

Tegucigalpa, Honduras

El abogado defensor de Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, Manuel J. Retureta, reveló interioridades del juicio y aclaró que el ex líder de los cachiros usado como testigo en un tribunal de New York, no presentó ninguna prueba de los señalamientos contra el ex mandatario, sólo su palabra.

El juez Retutera expresó lo anterior en una entrevista a un noticiero de esta capital, donde aclaró que el ex líder de la banda criminal de los cachiros, es utilizado por el gobierno de Estados Unidos como testigo en el juicio contra Fabio Lobo y donde en una declaración en días pasados hizo señalamientos de haber otorgado dinero al ex presidente antes de éste asumiera el cargo o ganara las elecciones en el 2010.

Asimismo, explicó que en la corte y ante los jueces se debaten cuatro puntos, que determinarán establecer la sentencia de Fabio Lobo, con el fin de confirmar o no, si el hijo del ex presidente “era líder”, “si tenia conocimientos de actos”, “si dirigía importación de drogas” y “si pagaba sobornos”.

Según el abogado, ha existido confusión mediática en el juicio y que prefería referirse sólo al proceso, considerando que Fabio Lobo, se declaró culpable de lo que el hizo, “de los errores que el hizo, de las cosas que dejo que otras personas lo metieran”.

Explicó que la responsabilidad de Fabio Lobo es que acepto que hizo errores, que se acerco a personas criminales a una organización de criminales, que habían confesado 78 homicidios, sobornos de personas, de conexiones con Colombia, Estados Unidos, México carteles que se acerco a una cosas mala y le cayo algo malo y “acepto su responsabilidad”.

Según Retureta el testigo Devis Leonel Rivera Maradiaga, hizo esta declaración como parte de una negociación con el Gobierno de Estados Unidos, para bajar su condena que estaría arriba de los 30 años y cadena perpetua, buscando el beneficio de estar menos tiempo en la cárcel, además de otros a favor de su familia.

Sobre la credibilidad del Cachiro en el juicio, Retureta, dijo que prefería dar su opinión por escrito en el juicio, aunque aclaró que éste dio testimonio de varias cosas que hizo en acompañamiento de la DEA.

Retureta explicó además que el testigo tiene la obligación de testificar y que debe de hacerlo honestamente, considerando además que el gobierno presento pruebas que había grabaciones y fotografías, “que Fabio ya lo había aceptado”.

Sobre los señalamientos del narcotraficante contra el ex presidente Porfirio Lobo, que le entregó unos 600 mil dólares, el abogado al ser consultado por el periodista, manifestó: “No entro ninguna evidencia, menos que la palada de él (el cachiro).

Indicó que el ex presidente Lobo Sosa, puede ser llamado a declarar por la Fiscalía si lo estima conveniente, pero que no hay ningún caso en su contra, hasta el momento, “de lo que yo sé no”, enfatizó el abogado hasta el momento.

Según Retureta, el mismo escenario esta ocurriendo en el caso Antonio “Tony” Hernánez, del hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que también fue mencionado por el narcotraficante Devis Rivera Maradiaga, que puede ser llamado por la Fiscalía de EEUU, pero que por el momento no hay ningún juicio en su contra.

El periodista insistió al abogado defensor de Fabio Lobo, sobre la existencia de evidencias o pruebas que el cachiro entregó dinero al expresidente Lobo Sosa, por lo que respondió que “No hay pruebas. La palabra de él solamente”.

Indicó que por el momento él desconoce si existen otros testigos para declarar en el juicio contra Fabio Lobo, que únicamente quedan las diligencias para conocer la sentencia de su defendido en el mes de mayo (30) próximo.

Reiteró que este caso era únicamente para la sentencia de Fabio lobo, no era un juicio o que había un documento, solamente para este caso. Hoy Mismo/ Hondudiario

