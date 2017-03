*** Convivienda en continuidad con la alianza entre Banadesa y Banhprovi continúa capacitando personal en temas de socialización de bonos a todos los hondureños que deseen optar por una vivienda digna a tasas de interés preferencial y a un plazo pago de 20 años.

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Nacional de Viviendas y Asentamientos Humanos (Convivienda), entregó 216 viviendas sociales bajo novedosos programas de adquisición de bonos entre los municipios de Guajiquiro, La Paz y Olanchito, Yoro.

Entre los beneficiarios se encuentra una humilde señora de aproximadamente unos 70 años edad quien en su cara reflejaba la alegría y agradecimiento con las autoridades del gobierno al otorgarle su nueva vivienda situada en un caserío del pueblo de Olanchito.

“Mi casa ya me iba a caer encima porque era de tierra compactada con zacate y embarrada con varas, mi esposo falleció luego me quebré el brazo derecho y se me dificultaba arreglarla con mis propias manos”, relató muy entristecida Doña Arcadia Bonilla, beneficiada directa de éstos programas gubernamentales.

Posteriormente “Me encontré a unas amigas y me dijeron ¡ya le va a caer su casita encima doña Arcadia! Y yo les contesté cristianamente ¡Dios me la está deteniendo! al día siguiente, me cayó un terrón de tierra en el brazo fracturado al cerrar la puerta y mi hijo me auxilió rápidamente”, recordó la señora.

“Todavía recuerdo cuando recibí mi casa, me sentí en el aire porque me cayó del cielo y de puro cemento y en ese momento exalté Gracias Señor y a los demás colaboradores del Gobierno, ahora no me mojo cuando llueve y vivo tranquila, cómoda y sobre todo sin preocupaciones que pueda derrumbarse”, resaltó entre sonrisas doña Arcadia.

Pero, no solo ella estaba agradecida, también doña Adília Martínez quien vivió 14 años en una casa prestada y luego sus propios dueños le solicitaron su entrega por motivos de reconstrucción “Luego comencé alquilar otra vez”, suspiró la sexagenaria.

“Lo bueno es que yo tenía un terrenito desde el 2004 y en eso escuché que el Presidente de la República a través de CONVIVIENDA otorga subsidios de hasta 60 mil lempiras en adelante para viviendas de tipo social” dijo.

