Adelgaza con el pensamiento

***Todo está en tu mente. Piensa en positivo, toma fuerzas, y no te dejes flaquear.

Tegucigalpa,Honduras

Generalmente cuando comenzamos un régimen alimenticio iniciamos con mucha ilusión y confianza, pero a medida que va pasando el tiempo empezamos a adoptar una actitud pasiva y de descontento, factor que a la larga termina por aplastar nuestro sueño. Método Thinking nace con la finalidad de eliminar esos malos pensamientos. Este nuevo proceso de adelgazamiento consta de un equipo de médicos, nutricionistas, entrenadores y psicólogos que nos auxiliarán a alcanzar nuestra meta, bajar de peso.

¡Tranquila! Aquí no te someterás a dietas rigurosas, de hecho para el Método Thinking “la comida es necesaria en nuestras vidas, y además es un placer”, así que no te preocupes, de que comerás bien, comerás bien, nada más que balaceadamente y con medida, pues la comida “mal utilizada y en exceso nos puede hacer mucho daño, y sus consecuencias son el sobrepeso y la obesidad”. Basándose en la pirámide nutricional y en la alimentación mediterránea, Método Thinking se acompaña de la psicología y la nutrición, potencializando así los efectos físicos y mentales. He aquí algunas de sus principales premisas…

• Procura escuchar lo que tu cuerpo te pide. Olvídate de los deseos o caprichos.

• No puedes estar a la merced de la comida. Hay que quitarle el foco a los alimentos y empezar a concentrarnos en otros espacios de la vida, aquellos que nos ayuden a eliminar este vínculo.

• No existen las dietas mágicas, ni milagrosas. Para encontrarte bien físicamente siempre opta por plan equilibrado y saludable.

• Cuida de tu cuerpo. Recuerda que él te estará acompañando toda la vida.

• Hidrátate correctamente para que todos tus órganos funcionen a la perfección.

• Ejercítate a diario, beneficiarás tu proceso de perdida de peso.

• Pensar positivamente te ayudará a sobrepasar los momentos bajos y a seguir adelante hasta alcanzar tus objetivos.EllaHoy

