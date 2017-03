JAURÍA. Pedro Joaquín y compañía soltaron ayer la sede de Libre y le mandaron a decir a “Mel” que ponga en orden a su jauría. El muchacho del “5 de Julio” ha anunciado que la próxima semana van con todo a impugnar las primarias de su partido, y que la aprieten.

NULO. En los dominios de las Gladys Auroras y de los Juan Diegos deberían poner las bardas en remojo ante el desmadre de tanto voto nulo. En el otro bando aseguran que la “people” los anuló a propósito por aquello de las presiones para que fueran a votar… Será posible…

CLARO. Mauricio Oliva manda a decir que ya no hay tiempo para reformas electorales, así es que ni sueñen. Por lo menos el hombre es claro y pelado. El tiempo se pasó y los presuntos opositores –por estar agarrados de las mechas entre ellos mismos- ni cuenta se dieron. Ahora, que la aprieten.

TONY. El que nada debe, nada teme, manda a decir Tony, el brother presidencial. Ahora, dice, los patos le disparan a las escopetas. A ver en qué puercas termina todo ese culebrón de Los Cachiros. Ajá ¿y los otros que han salido a bailar en el “Honduras canta”?…¿Y el otro brother presidencial?…

SAGA. Y qué tal cuando el jurado de American Idol llame a los Valle a subir al escenario del “Honduras canta”. Luego se espera el desfile por la pasarela de Wilter Blanco…Y después el de “El Rojo”… Al paso que va ese asunto, no se descarta que Telemundo se deje venir a estas latitudes, a filmar aquí la quinta saga de “El señor de los cielos”.

PLAZO. Los tres reyes magos recibieron ayer en sus aposentos al señor de la televisión y a sus otrora “pupilos”, Walter Banegas y Marlen Alvarenga, y la bulla es que a SN le dieron plazo hasta el próximo lunes para que convoque a internas a todos sus movimientos, si no, lo harán los Erick, los Matamoros y los Saules…¡Vaya, jodido!…

PONGA. La impugnadora manda a decir que no descansará hasta que le comprueben que le ganaron limpiamente. La Waldi jura y perjura que le hicieron la ponga y que la noche del domingo iba ganando y que, un abrir y cerrar de ojos, la cosa se dio vuelta como por arte de magia… Será…

NOMBRE. Doña Aurora de Pineda asegura que never and never ha dado a conocer el nombre del personaje que le propuso inflar los votos, y que lo que sí dijo es que políticos como Jorge Cálix y otros no tenían ninguna necesidad de que se los inflaran, porque ya eran favorecidos con los votitos de sus simpatizantes. Que conste la aclaración.

BRUJO. El “Brujo de La Paz” se echó ayer nada menos que 90 abriles y seguro que el oráculo de la carretera al batallón –su expupilo- madrugó a cantarle el happy birthday. Al suave se va acercando al siglo Rosuco. ¿Y Julián Suazo? El hombre se desapareció.

