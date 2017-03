*** El gobierno estadounidense acusó al policía hondureño de conspirar en el envío de droga a Estados Unidos, ligado al caso de Fabio Lobo, se informó.

Tegucigalpa, Honduras

Un tribunal de la corte federal de Manhattan, Estados Unidos, acusó al policía hondureño Carlos Alberto Valladares Zúñiga de conspiración para enviar cinco o más kilos de drogas entre el 2005 y junio de 2014, ligado también al delito de uso de armas.

Según el tribunal y bajo la firma del fiscal adjunto Joon Kim, el policía Valladares y otros “intencionalmente y a sabiendas combinaron, conspiraron y acordaron juntos y unos con otros violar la ley antidrogas de Estados Unidos”.

Dice además el policía importó, manufacturó y distribuyó una sustancia controlada como “parte y objeto de una conspiración” para enviar más de 5 kg de droga con “una cantidad detectable de cocaína” a Estados Unidos.

Se informó además que el gobierno estadounidense cree que Valladares fue uno de los policías que ayudó a organizar la reunión de junio de 2014 en la que Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa pidió al actual ministro de Seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, protección para un cargamento de droga.

Otros seis policías acusados de conspiración para enviar drogas a Estados Unidos y vinculados al caso Fabio Lobo ya están encarcelados en Estados Unidos. Uno fue extraditado en diciembre y los otros cinco se entregaron en julio de 2016.

Fabio Lobo fue capturado por la DEA en Haití en mayo de 2015 y desde entonces está encarcelado en Estados Unidos. Se ha declarado culpable de los cargos en su contra.

Autoridades hondureñas no se han pronunciado sobre este caso, considerando que en los últimos días, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de la banda criminal de los Cachiros, ha mencionado a ex funcionarios del gobierno y dirigentes políticos. hondudiario

