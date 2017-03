***Asimismo, Ortiz dijo que el ex mandatario está a la disposición de “cualquier autoridad que nacional o internacional él esta anuente a aclarar algo que en particular como abogado no creo que sea necesario en función de los propios dichos de este señor Rivera Maradiaga, que desmienten, son falsos, mentirosos y con el afán de lograr un beneficio a su condena en los Estados Unidos”.

Tegucigalpa, Honduras.

El abogado Marvin Ortiz dijo este martes que existe un revanchismo contra el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, ya que su lucha contra el narcotráfico y la criminalidad ha trastocado intereses grandes y es por eso que el líder del cartel de “Los Cachiros” Devis Leonel Rivera Maradiga trata de vincularlo en negocios ilícitos en una Corte Federal de Nueva York.

“Lo que podría decir ese señor es la coyuntura que se trata de su hijo y en segundo lugar el revanchismo que provoca cuando un presidente ha hecho los datos de provocar la legislación, la infraestructura, haberle decomisado entre 500 y 600 millones de dólares según versión de la embajadora de los Estados Unidos en aquel entonces Lisa Kubiske entonces es un revanchismo en el cual con solo mencionar el nombre ha provocado estas circunstancias de escándalo y daño”, dijo Ortiz en declaraciones Radio Globo.

Explicó que el expresidente Lobo Sosa “está tranquilo y calmado sabiendo que sus acciones no se arrepienten cuando fueron encaminadas en la lucha de la criminalidad y eso le hace estar tranquilo porque fueron actos a favor del pueblo de Honduras”.

Asimismo dijo que el ex mandatario está a la disposición de “cualquier autoridad que nacional o internacional él esta anuente a aclarar algo que en particular como abogado no creo que sea necesario en función de los propios dichos de este señor Rivera Maradiaga, que desmienten, son falsos, mentirosos y con el afán de lograr un beneficio a su condena en los Estados Unidos”.

Dijo que desconoce si el MP abrió una investigación a su defendido “lo desconozco en concreto lo que si es cierto es que el presidente Porfirio Lobo Sosa, ya se dirigió al señor fiscal general Oscar Chinchilla y le comunico su disposición de someterse al proceso, si hay un proceso incurso, el MP hará sus investigaciones, hará sus indagaciones probablemente mucha maraña y estaremos con el presidente Lobo acreditando los extremos falsos de estos dichos de este señor”.

En ese sentido explicó que “son 91 páginas de una primera declaración, 62 de la segunda, 32 de un memorándum y obviamente cuando se conocen los detalles de lo que allí sucedió uno llega a la conclusión de que los dichos son falsos y que obviamente están haciendo afirmaciones que e4stán alejadas de esos documentos y de la verdad”.

Finalmente sostuvo “hay que estar sujetos a la autoridad en particular al MP y esperar en las circunstancias y lo demás como son hechos falsos y mentiras él no tiene por qué estar preocupado porque sencillamente lo mismo que han expresado es claro”.hondudiario.

