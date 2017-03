***En ese sentido, Hernández añadió que no sólo se trata de contar con una Policía fortalecida por la cantidad de sus miembros, sino de la formación, educación y capacidad de cada uno de sus elementos en todos sus niveles.

Tegucigalpa, Honduras.

“No nos detengamos en este camino, la construcción de una nueva Policía ya va encaminada, ahora hay que consolidar este proceso”, expresó hoy el presidente Juan Orlando Hernández, al recibir el informe anual de rendición de cuentas de la Comisión Especial de Transformación y Reestructuración de la Policía Nacional.

El informe de la Comisión, creada hace 11 meses, revela que fueron evaluados 9,234 miembros de la Secretaría de Seguridad, de los cuales 3,919 fueron separados de la institución, en su mayoría por la causal de reestructuración, así como por retiro voluntario, justa causa y en menor porcentaje por discapacidad total o permanente.

El pastor Jorge Machado, miembro de dicha Comisión, al exponer los logros obtenidos a la fecha, destacó que la evaluación de los uniformados se realizó empezando por los altos mandos, como generales y comisionados, y terminando en la escala básica, como suboficiales y auxiliares.

“Es impresionante cuando uno hace memoria de dónde venimos, dónde estamos y, por primera vez, tener un sentido claro de hacia dónde vamos, aunque no ha sido fácil lo que hemos enfrentado”, manifestó el mandatario en el evento efectuado en la Secretaría de Seguridad.

Recordó que Honduras, a finales de la década anterior y principios de la actual, ocupó el no deseable sitial de ser el país más violento del mundo, realidad que hoy ha cambiado, gracias a procesos como el que se le ha venido siguiendo a la Policía Nacional, para poder expulsar a los elementos contaminantes de la institución.

Agregó que en aquellos años muchos países amigos cooperantes llegaron a considerar a Honduras casi como un Estado fallido o un narco-Estado, donde malos elementos de la institución policial tenían su grado significativo de participación.

“Quiero recordar esto, porque no es justo para las generaciones que vienen no escribir o comentar estas cosas que no se tuvieron que haber permitido; esto se tiene que documentar para que las generaciones futuras aprendan de lo que hemos sufrido”, justificó el gobernante.

Añadió que “hoy ya no estamos en los primeros lugares del país más violento de la faz de la tierra, pero falta mucho por construir.”

“No ha sido fácil, pero sí se puede”



“Lo que ahora estamos viviendo significa que sí se puede; estamos construyendo una nación en paz y tranquilidad”, acotó el presidente, al tiempo que explicó que el proceso de depuración “no sólo es sacar las manzanas podridas, sino construir una nueva Policía Nacional que ya había tocado fondo”.

En ese sentido, añadió que no sólo se trata de contar con una Policía fortalecida por la cantidad de sus miembros, sino de la formación, educación y capacidad de cada uno de sus elementos en todos sus niveles.

Por lo anterior solicitó al Congreso Nacional la aprobación urgente del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial.

“Hoy la Policía Nacional tiene un reconocimiento significativo del pueblo hondureño; hoy es el momento de llamar las cosas por su nombre. El nivel de confianza de años anteriores no era el mismo de hoy y por eso los felicito”, continuó.

Hernández rememoró la fuerte oposición que tuvo cuando se implementaron las pruebas de confianza en la Policía y la Tasa de Seguridad.

“Pero vean hoy, el tiempo nos está dando la razón; la operación que hicimos la semana pasada en San Pedro Sula (traslado de reos a El Pozo) no lo hubiésemos hecho si no contáramos con los recursos de la Tasa de Seguridad”, ejemplificó.

“Honduras se merece una Policía confiable, altamente robusta, capaz y con voluntad de hacer bien las cosas”, subrayó.

El titular del Poder Ejecutivo también recordó los peligros a los que se han tenido que enfrentar todos los que han intervenido en este proceso.

“Se amenazó a los miembros de la Comisión, se atacó a la casa del pastor Machado y un Policía Militar perdió su vida en cumplimiento del deber; yo fui a ver a sus padres y no tenía palabras para explicarles que él había sido parte de un esfuerzo para heredarle al hijo menor de ellos una Honduras diferente”, pormenorizó.

Mencionó además el atentado que se planificaba en su contra y que fue desmantelado gracias a la intervención de las instituciones hondureñas en colaboración con homólogas de países amigos.

En la Policía “este es un proceso de mediano y largo plazo, y nosotros vamos a cumplir nuestro rol y así tienen que venir otros; tenemos que consolidar la reforma del sistema educativo policial”, demandó.

“Yo dije desde hace mucho tiempo que Honduras iba a sorprender a propios y extraños y lo que hoy está ocurriendo con la Policía Nacional es algo extraordinario”, puntualizó.

“Hondureños: ya vamos a la mitad del río, no ha sido fácil pero ahora más que nunca tenemos la fuerza y voluntad, porque Dios está con nosotros”, concluyó el presidente Hernández.

Trabajo difícil y productivo

Por su parte, el pastor Jorge Machado manifestó que “han sido once meses de trabajo para transformar a la Policía Nacional en una nueva institución de prestigio, hasta el momento tenemos logros bastantes significativos”.

“Queremos tener nuevos policías, pero con una cultura diferente: en este momento estamos identificando nuevos líderes de la Policía Nacional, que tengan un liderazgo a prueba de todo”, dijo el miembro de la Comisión Depuradora.

Machado resaltó que no sólo se han sacado policías, sino que se han integrado nuevos elementos, certificados, para desempeñarse en la nueva institución.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, expresó que el proceso de depuración “ha sido un acto contundente del presidente Hernández y estamos comprometidos para seguir trabajando para que Honduras tenga una Policía Nacional confiable”.

“Si tenemos seguridad, podemos generar desarrollo y bienestar a nuestro país”, afirmó.Hondudiario.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Compartir esta noticia...