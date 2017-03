***”Lo que declare un delincuente allá me ha dejado impresionado haber declarado haber asesinado 78 personas, como Arístides Gonzales, don Alfredo Landaverde y otros como el amigo Aníbal Barro, y qué mes puedo decir, está mintiendo a la justicia norteamericana”, inició diciendo el ex presidente Lobo Sosa.

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, dijo que el líder de “Los Cachiros” Davis Maradiga, le está mintiendo a la justicia de Estados Unidos (EE.UU), además niega haber recibido sobornos del narcotráfico, que siempre luchó contra la criminalidad y que el error de Fabio su hijo, no significa que él sea cómplice.

“A raíz de mi hijo Fabio no deseo que ningún padre pase por esta situación, es una desgracia en la familia pero cada quien es responsable de sus actos, nadie está por encima de la ley. Lo que declare un delincuente allá me ha dejado impresionado haber declarado haber asesinado 78 personas, como Arístides Gonzales, don Alfredo Landaverde y otros como el amigo Aníbal Barro, y qué mes puedo decir, está mintiendo a la justicia norteamericana”, inició diciendo el ex presidente Lobo Sosa.

En ese sentido, reiteró que “no he sido, ni soy ni seré jamás socio, colaborador en ningún grupo de delincuente, mi vida ha sido luchar contra la delincuencia, como acompañé al expresidente Maduro estando en la presidencia del Congreso las leyes contra las pandillas, todas las leyes que se aprobaron en pro de darle seguridad al pueblo hondureño, creo que hasta la primera elección la pierdo yo que se me pasó un poco la mano que propuse Pena de Muerte”.

Asimismo indicó “en las elecciones del 2009 gano la Presidencia, y según leí en lo que él expresa es que entre noviembre 2009 me dieron soborno, en qué cabeza cabe que uno siendo presidente va a recibir soborno, y en segundo lugar, mucho menos pensar de que lo ha sido mi lucha toda mi vida pueda transar con un delincuente ya siendo un presidente electo”.

Según el exmandatario “inmediatamente de que yo asumo la Presidencia, todas las acciones que se inician son contra la delincuencia, incautaciones de drogas que se vieron en ese gobierno, incautaciones de dólares, la Ley de Incautación de Bienes, Ley de Extradición”.

“Hay un documento que ha generado mundo alboroto, y si pones en secuencia los documentos, el documento del fin de semana es un documento que entregó al Tribunal la fiscalía el 28 de febrero, o sea antes de la audiencia y tiene la obligación la fiscalía de entregar antes el documento al tribunal para ver en qué va basar sus preguntas. Él miente y miente, y cuando declara que asesina a 78 personas, no hay nada en relación a lo que es mi acción como funcionario con lo que él declara, repito, no he sido, no soy ni seré colaborador con ningún grupo criminal”, apunto.

De igual manera añadió “respecto a los contratos de infraestructura que se mencionan para lavar dinero, eso de contratos es un tema que se sigue un procedimiento no es que el presidente de un solo los contrata, con tantos contratos que se dan como va a saber uno, el presidente no da contratos, se dan bajo un procedimiento y a empresas calificas y no las califica el gobierno, creo que tienen que estar inscritas en la Cámara de Comercio.

Finalizó diciendo que “desde el 2009 los niveles de incautación de droga, las intercepciones aéreas, las leyes que se aprobaron, entonces ¿Dónde está el colaborador? Lo que sí sé es que estos grupos mienten y mienten tratando de reducir sus penas pero lo más importante es el testimonio de vida de uno, y que mi hijo haya cometido un error no significa que yo sea cómplice en ese error”.Hondudiario.

