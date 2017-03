Armando Villanueva

Tegucigalpa,Honduras

SOLO. Ajá, preguntan los chuscos, y si aquí se ha armado todo un berenjenal solo con la destapada de un cachiro, qué tal cuando los otros miembros de la familia Rivera Maradiaga salten al escenario del “Honduras canta”. Ajá ¿y cuando le toque el turno en el concurso a Wilter Blanco?… ¿Y los Valle?… ¿Y “El Rojo”?… ¿Y “Don H”?…

LEY. La bulla en el Congreso es que hoy habrá reunión con la “people” del CPH para ver cómo puercas le dan volantín a la “ley mordaza” que metió “Oscarito” Álvarez. Lo bueno es que “Netanyahu” ya dio el visto bueno y todos los caminos indican que, de la otra semana, no pasa.

SERIOS. Un rayo les va a caer a esos del Pac si hacen esas internas el propio Domingo de Ramos. Ese día se inicia la mayor fiesta de los católicos en todo el mundo. De repente y convocan para el mero Viernes Santo… o el Domingo de Resurrección… Sean serios… ¡Bárbaros!…

LUJO. Tony García, el peluche mayor del señor de la televisión, no se explica de dónde puercas ha sacado tanto pisto la Alvarenga para tener diez movimientos. El hombre dice que ni en la estrella solitaria ni en el Partido Liberal ni en Libre existen corrientes que se hayan dado semejante lujo… Será…

HUESO. La Alvarenga tiene del voladero al señor de la televisión, al extremo que el MP lo acaba de citar para el próximo lunes, para que responda a una denuncia que le interpuso ella. Hueso duro de roer la Marlene. Por más que la insulta, la echa del partido, le dice hasta lo que ya no, no se le raja y no lo deja en paz.

MOLES. Que alguien me explique, pregunta la “people” en esos moles, por qué Julián no denunció a Fabio cuando le pidió ayuda para transportar la cosa aquella. Es cierto, dicen, que le dijo nones, pero su deber, como autoridad, era denunciarlo ante el MP y, de ser posible, echarle el guante.

TRUMP. El multimillonario Rex Tillerson, que no es otro que el secretario de Estado de Trump, ha recibido ayer en sus aposentos del Departamento de Estado a JOH y compañía. Para que ya dejen de hablar babosadas de que no lo recibirían altos cargos, que solo churros, que no sé qué, que aquí que allá.

LEJOS. A oídos de “Ruti”, la ministra de Educación, las asociaciones de personas con discapacidad mandan a denunciar que la Subdirección General de Educación quiere pasar la oficina a la quinta porra, allá por El Picacho. ¿A quién se le ocurre mandar tan lejos a no videntes, sordos y personas que andan en sillas de ruedas? ¡Habrase visto!…

BECAS. Mientras en Educación pasa eso, algunas organizaciones, como la Fundación Terra, ha inaugurado su programa de becas para este año, dirigido a becar a niños y jóvenes con excelencia académica, sobre todo en las matemáticas y español. Para que vean.

