Monseñor Rómulo Emiliani dijo este miércoles que no se va de Honduras, ya que quiere darle más a este pueblo sacrificado y ensangrentado y que su renuncia es a su cargo como Obispo Auxiliar de San Pedro Sula (SPS). Aclaró que se dedicará a asuntos meramente particulares.

“Quisiera darle más a este pueblo sacrificado, ensangrentado, humillado que es Honduras”, inició diciendo Monseñor en conferencia de prensa ofrecida en San Pedro Sula.

En ese sentido manifestó que desea dejar huella “tanto en la evangelización, como en la promoción humana, esa es la razón por la que renuncio a mi oficio como obispo auxiliar de San Pedro Sula”.

Explicó que deja “una diócesis que tanto quiero y amo, que he servido, ahora me dedicaré el resto de mi vida a lo que pueda hacer de la mejor manera, concentrándome en cosas esenciales que puedan hacer un cambio en la sociedad”.

Aclaró que no aspira “a honores, ni bienes materiales, no tengo nada mío como uso material, ni el carro, solo aspiro a servir de la mejor manera el resto de mi vida”.

Explicó que “No me voy de Honduras; estoy acostumbrado a las frustraciones y fracasos, el centro penal de Naco es un fracaso, teníamos el 60 por ciento de las obras terminadas y todo se paró, hemos invertido 160 millones de lempiras en eso”.

Añadió que “yo he asumido la responsabilidad, he firmado los cheques por 160 millones de lempiras y ahora después de un año les pagamos siete millones de lempiras que les debíamos a los contratistas”.

“Puse toda mi ilusión con gente muy honesta y muy capaz, pero se paró la obra, se están arruinando los materiales y es una frustración, pero estoy acostumbrado a eso”, indicó.

Finalmente dijo “espero continuar en Honduras, es lo que deseo, estoy en comunicación con la Santa Sede y ellos decidirán, pero yo quisiera darle más a este pueblo sacrificado, ensangrentado, humillado que es Honduras. Me he identificado totalmente y he arriesgado mi vida varias veces porque este pueblo necesita tanto de la iglesia”. Hondudiario.

