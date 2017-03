Radio Progreso Todo mundo está impactado con el altísimo número de muertos que el Cachiro se ha adjudicado. Se han dado a conocer nombres de varios entre los múltiples asesinatos, varios de entre ellos de alto impacto. La gente se queda estupefacta por la capacidad criminal de esta banda que hoy ha comenzado a declarar ante la justicia estadunidense. Quien se adentre en la mayoría de los llamados crímenes de los Cachiros fácilmente se enterará que cada uno de los asesinatos no fue por la mano directa de los cachiros, ni por alguno de sus lugartenientes inmediatos. Un alto número de los asesinatos habría sido cometido por operativos realizados por efectivos policiales o militares bajo la orden o mandato de altos oficiales, como quedó establecido en los asesinatos del general Arístides Gonzales o el exasesor en la lucha contra el narcotráfico, Alfredo Landaverde. Nos sorprendemos de la multitud de crímenes de los Cachiros, pero no nos dejamos impactar por la responsabilidad directa e inmediata que tiene el Estado en la planificación y ejecución de muchos de dichos asesinatos. Es decir, nos asustamos de los Cachiros, pero no nos asustamos del Estado criminal que tenemos en Honduras, y de la responsabilidad que en el mismo tienen los altos funcionarios que nos hablan de democracia, derechos humanos, elecciones y de endurecimiento de penas para combatir el terrorismo. Que los Cachiros tienen una responsabilidad directa en varias decenas de asesinatos ocurridos en los últimos años en Honduras, no cabe ninguna duda. Y merecen todo el peso de la ley, en este caso no la hondureña que es enclenque, sino la justicia estadunidense. Pero tan responsables son ellos de esta sangre derramada como lo es el Estado hondureño. Dirán algunos, no fue el Estado, sino algunos miembros de la policía y del ejército. Los efectivos actuaron criminalmente por órdenes de jefes de estructuras del Estado, y por tanto, fueron efectivos que actuaron en nombre del Estado, fueron jefes policiales o militares que planificaron los asesinatos usando sus altos puestos y en plena coordinación con los líderes narcos para protegerlos o para sacar ventajas conjuntas. Los Cachiros al final de cuentas han venido a poner al desnudo el auténtico Estado criminal que se ha venido configurando en Honduras especialmente a lo largo del presente siglo y que se profundizó a partir del año 2009. Este Estado criminal es el que se busca consolidar a través de la reelección del actual presidente hondureño. Romper y desmontar esta lógica criminal del Estado es una tarea de altísima urgencia por parte de los diversos sectores de la sociedad en coordinación con la comunidad internacional.