Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Rafael Virgilio Padilla calificó este jueves las declaraciones hechas por el representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, como irrespetuosas e irresponsables, ya que esta institución política no es un juzgado para estigmatizar a militantes.

“En primer lugar me parece una declaración absolutamente fuera de lugar, una declaración irresponsable respecto al PAC e irresponsable de diversos puntos de vista, en primer lugar decirle a don Carlos Hernández que el PAC no es Juzgado, no es ningún Tribunal ni ninguna Corte para estigmatizar a nadie”, inició diciendo Padilla en declaraciones a radio América.

En ese sentido considera que “la preocupación de don Carlos Hernández, debe estar enfocada a fortalecer la institucionalidad pero esa institucionalidad que no existe en Honduras y que es imputable absolutamente al Ministerio Público (MP)”.

Asimismo señaló “creemos que el PAC debe hacer honor a su doctrina de no estigmatizar a nadie, no ser juzgador de nadie, de cumplir con esa máxima cristiana que nadie está autorizado a tirar la primera piedra, queremos aprovechar este momento para condenar virulentamente el hecho de que Honduras se atribuye a ser una sociedad cristiana pero que no cumple las enseñanzas de esta religión”.

“Especialmente Carlos Hernández, que se dice ser un cristiano de sepa de tal manera que lo invitamos a él respetuosamente a tener preocupación porque el MP persiga los delincuentes pero no estigmatizar a nadie”, apuntó.

Sobre la participación de ex policías separados y depurados, indicó “no sabemos pero solo el hecho de decirlo es realmente una conducta que hace contracultura porque la obligación de los personajes públicos es hacer una cultura de paz, pero si invitamos a ser juzgadores de los demás a censurar a los demás, a condenar a los demás, estigmatizar a los demás estamos construyendo una sociedad de violencia, la única institución autorizada para juzgar, ejecutar lo juzgado son el MP y el Poder Judicial fuera de eso estamos creando una sociedad de chismes”.

Finalmente dijo “de tal manera invitamos a Carlos Hernández, a que actúe en su doble condición de cristiano y funcionario público a ser una sociedad pacífica y respetuosa”.Hondudiario.

