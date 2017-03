Reaccionan oficiales acusados de participar en el asesinato de Alfredo Landaverde

*** El comisario Constantino Zavala, señaló efectivamente, nos están vinculando con este asesinato pero las declaraciones que dio el testigo protegido son falsas.

Tegucigalpa, Honduras.

Los oficiales de la Policía Nacional (PN), Constantino Zavala, Leandro Osorio y Roberto Ortega, reaccionaron por los señalamientos en su contra en el asesinato de exjefe antinarcóticos Alfredo Lanverde.

Un exagente de la policía que se considera “testigo protegido” en el caso del asesinato de Alfredo Landaverde dijo que escuchó la planificación del homicidio por parte de varios oficiales de la Policía Nacional .

Alfredo Landaverde fue asesinado el pasado 7 de diciembre de 2011. El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable a Marvin Noel Andino Mascareño por este asesinato.

El comisario Constantino Zavala, señaló efectivamente, nos están vinculando con este asesinato pero las declaraciones que dio el testigo protegido son falsas.

Apuntó “me estoy presentando en el Ministerio Público (MP), y lo puedo demostrar con la citación del 4 de enero del 2013 que se me cito, mi único pecado es haber llegado a la escena del crimen, luego salí en el New York Times y me presente en el MP para que me investigaran y hasta el día de hoy nada”.

Por su parte, el general de Policía, en condición de retiro, Leandro Osorio, dijo que “es una persona honorable y que el expolicía y testigo de la muerte de Landaverde miente”.

“Honduras conoce mi trabajo y estamos con la frente en alto. Luché contra la delincuencia de frente y por eso doy la cara”, expresó.

Osorio pidió el apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y al Ministerio Público (MP), que investiguen a Devis Maradiaga que pueda decir quien mato a estas personas.

De la misma manera, el comisionado, Roberto Ortega, dijo “pido una investigación de mi caso para presentar toda la documentación legal ante los tribunales, soy master en criminología y fui certificado por la Embajada América”.

Así mismo, señaló “quiero decir que estamos de acuerdo con el proceso de depuración policial, pero que sea un proceso justo en donde seamos oídos y ser vencidos en juicios ante jueces competentes”.hondudiario.

