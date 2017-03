***“De qué sirve depurar si no le levantamos procesos penales, sino hacemos procesos judiciales de que sirve, nos llama la atención porque aquí nos obliga a preguntarnos o se está haciendo algo mal por parte de la comisión depuradora o por parte del MP o hay cacerías de brujas”, señaló el parlamentario.

El Diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix dijo este viernes que el tema de la Policía Nacional en cuanto a la depuración es algo que nos tiene que llamar la atención ya que hay casi 4 mil elementos separados y no hay ningún juicio contra policías.

Cálix menciona “aquí hay algo que está mal y es una de dos, número uno o la Comisión Depuradora está haciendo mal su trabajo y está depurando a personas que son honestas, que son honradas y por esa razón el Ministerio Público no puede levantar un proceso judicial; o número dos, la comisión está haciendo bien su trabajo y el Ministerio Público (MP) no está haciendo bien su trabajo”

En tal sentido explicó “se han depurado a casi 4,000 policías y no hay ni uno solo procesado penalmente, entonces en que estamos, de que nos sirve depurar si estamos depurando policías que tienen vínculos con el narco tráfico o con el crimen organizado, por qué no le levantamos un proceso penal”

“De qué sirve depurar si no le levantamos procesos penales, sino hacemos procesos judiciales de que sirve, nos llama la atención porque aquí nos obliga a preguntarnos o se está haciendo algo mal por parte de la comisión depuradora o por parte del MP o hay cacerías de brujas”, señaló el parlamentario.

Asimismo añadió “esas son las cosas que nos obliga a preguntarnos con esta situación, si hay policías que tienen vínculos con el crimen organizado debe ser enjuiciad o inmediatamente”.

“La Comisión lleva un año depurando policías y no hay ni uno tan solo preso, ni uno solo, en que estamos entonces, mientras a ellos no se les hace un proceso, mientras no se les prueba que realmente están vinculados con el crimen organizado o que han cometido un delito son inocentes”,apuntó.

Finalmente reiteró “Entonces ese es el problema si a ellos los depuran por vinculación con el crimen organizado hay que meterlos presos, si no los mete preso o si usted no les levanta un juicio o si no les prueba un juicio que son culpables, esta gente es una persona común y corriente como usted y como yo inocente ante los ojos de la ley”.Hondudiario.

