Tegucigalpa, Honduras.

El Director de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), José Filadelfo Martínez, dijo este viernes que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) es una estafa para la ciudadanía hondureña. Considera que es una institución que le falló al país y que ha resultado muy cara.

“DIECP no cumplió con lo que nosotros esperábamos por que ha sido demostrado que si se puede depurar la policía, eso lo ha hecho la Comisión Depuradora, hay que reconocer que esta Comisión Depuradora es una comisión que esta fuera del Gobierno, es una comisión de urgencia nombrada por el Presidente de la Republica ante el fracaso de la DIECP”, dijo inicialmente en declaraciones a Radio Cadena Voces.

Martínez expresó que “si la DIECP hubiera funcionado, no tendríamos Comisión Depuradora, ni ese va y viene, entre que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o que es el Ministerio Publico (MP) quien debió haber investigado , no tendríamos consolidada una impunidad de los corruptos en la policía que le está haciendo daño en el país” .

“Si a mí me nombran para una tarea y no me dan los recursos para hacerla debo decirlo ahí cuando me nombran y no después que he fracasado, son excusas no validas, si eso era así debieron decirlo pero lo que uno ve, es que se comportaron como funcionarios públicos, más interesados en tener un trabajo que en cumplir con una tarea que la sociedad está demandando”, apuntó.

Sin embargo sostiene que “la DIECP no tiene sentido, así hay otras instituciones del Estado que no funcionan y aunque se les asigne un bajo presupuesto, ese es un dinero que no tenemos, que se podría invertir positiva y de manera transparente en otras acciones del gobierno. Honduras es un País con muy pocos recursos y debe priorizar, debe ser más eficiente en el uso de los recursos públicos”.

Finalmente sostuvo que “el concepto de tener una dirección que evalué la carrera policial es correcta, pero esta DIECP, no está y no estuvo; creo que no va estar a la altura de las circunstancias y de la necesidad de combatir la corrupción en la policía”. Hondudiario.

