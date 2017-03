10 enemigos de la dieta que debemos mantener alejados

***Cuáles son los enemigos de la dieta que conviene mantener alejados si queremos conseguir resultados? Si no adelgazas, pese a restringir las calorías, echa un vistazo y descubre cuál es la razón de que no funcione.

Sin duda no hay nada más frustrante que estar a dieta y no conseguir los resultados esperados. Y es que solemos olvidar que, además de los aliados para perder peso, también hay que vigilar a los considerados como los 10 enemigos de la dieta. Vamos a ver, a continuación, quiénes son los culpables de que no adelgaces lo esperado.

Hacer ayuno: Hacer ayuno no ayuda a perder peso e, incluso, puede resultar contraproducente, porque el hambre no solo no desaparecerá, sino que será más intensa en la siguiente comida. Por lo tanto, para cuidar el peso hay que tomar al menos 5 comidas al día, a horarios regulares. Eliminar ciertos alimentos: Una de las premisas más comunes de la mayoría de las dietas de adelgazamiento es eliminar uno o varios grupos de alimentos, cuando lo más equilibrado es comer de todo en pequeñas raciones. Si, por ejemplo, eliminamos los lácteos, estaremos reduciendo de manera considerable el aporte de calcio, entre otros nutrientes. Restringir las proteínas, grasas o fibra: Son tres nutrientes esenciales para el organismo. En un esfuerzo por perder peso de manera rápida a menudo se tiende a eliminar estos nutrientes, desembocando en una dieta desequilibrada. Evitar los remordimientos: Si has caído en la tentación de tomar una porción de dulce o un alimento calórico, lo último que debes hacer es dejarte llevar por los remordimientos. Te has dado un capricho, y será suficiente con comprometerte a no cometer más errores durante el resto de la semana. Los remordimientos solo conducen a una cadena de pensamientos negativos. Solo se trata de una comida, nada más. Tomar zumos naturales: Los zumos ayudan a adelgazar, además de ser nutritivos. Olvídate de los zumos envasados y azucarados, los mejores son los zumos naturales y caseros. Saltarse la dieta a menudo comiendo fuera de casa: Salir a comer o cenar fuera de casa, sobre todo si es una invitación para una fiesta, puede hacer que tomemos más calorías de las deseadas. Un paréntesis que no debe prolongarse más allá de ese acto puntual, y sobre todo no convertir en rutina el salir a comer fuera de casa para saltarse la dieta. Consumir carbohidratos refinados: Lo más saludable es apostar por los alimentos integrales (pan, pasta, arroz…), ya que contienen más nutrientes. Dejarse llevar por el resto de comensales: Cuando se come o cena entre amigos, nos solemos dejar llevar por los hábitos alimenticios del resto. Para evitar pasarse con las calorías, si probamos varios platos, siempre en porciones pequeñas, y no repetir. Pensar solo en las calorías: Pensar solo en las calorías de los alimentos no es bueno, ya que este nos hará olvidar la calidad de los alimentos. Tarde o temprano uno termina cansándose de contar todas las calorías y de encontrar el equilibrio perfecto. Seguir una dieta sana, rica en frutas y verduras, con alimentos naturales, es más eficaz que contar calorías. Raciones demasiado grandes: Incluso una comida saludable, tomada en grandes cantidades, puede resultar perjudicial para nuestro peso y salud. Conocer las cantidades adecuadas de alimentos nos ayudará a comer mejor. Por ejemplo, al día hay que tomar, al menos, 5 piezas de frutas y verduras. Descubre cómo calcular las raciones apropiadas para no engordar.EllaHoy

