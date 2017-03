Corsair lanza un pequeña y poderosa PC para gamers y profesionales

***Una de las situaciones a las que nos enfrentamos cuando compramos un nuevo equipo de cómputo, es el espacio necesario para ponerlo.

Debe de ser un lugar limpio, alejado del polvo y la pelusa y sobre todo que se pueda tener fácil acceso.

Corsair ha lanzado un nuevo modelo de PC con formato mini ITX llamada Corsair One. No debe dejarte engañar por el pequeño tamaño de esta computadora ya que dentro de ella existen grandes componentes con los cuales podrás exprimirla al máximo con los últimos juegos y la posibilidad de reproducir contenido en formato 4K y realidad virtual.

Todos los componentes que incluye son de alta gama y no han escatimado en cantidades. A pesar de ser un formato pequeño incluye procesadores Intel i7 de séptima generación, 16 GB de memoria RAM y tarjetas Nvidia de la serie GTX 1000, además de Windows 10.

Este nuevo PC vendrá en dos modelos, el Corsair One y el Corsair One Pro. Y aunque no la hayamos probado aún, algo si te podemos decir, cualquiera de los dos modelos está diseñado para un rendimiento muy superior.

Esta computadora está diseñada para usuarios que requieran de un gran rendimiento en su salón de juegos o para profesionales de artes gráficas y multimedia.UnoCero

