Herbalife a nivel mundial informa volumen récord para el ejercicio completo 2016

***Los puntos de volumen a nivel mundial fueron récord para el ejercicio completo 2016 de 5,600 millones, que representa un crecimiento interanual de aproximadamente 5%. Las ventas netas del ejercicio completo 2016 de U$S 4,500 millones son consistentes con el ejercicio anterior e implican un incremento del 6% sobre la base de moneda constante respecto del mismo período el año anterior.

Los Angeles, Estados Unidos.

Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) informa los resultados del cuarto trimestre y ejercicio completo finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Michael O. Johnson, Presidente y CEO de Herbalife, expresó: “2016 fue un año dinámico que batió récords. Nuestros asociados siguen construyendo sus negocios de cara al cliente con éxito y esto se ve reflejado en nuestras métricas de volumen y retención récord. Además, la nueva autorización de recompra de acciones es prueba adicional de nuestro compromiso por mejorar el valor de los accionistas”.

La compañía informó un ejercicio completo 2016 récord a nivel mundial con 5,600 millones de puntos de volumen, representativo de un aumento de aproximadamente 5% comparado con 2015. Las ventas netas informadas del ejercicio completo 2016 de U$S4,500 se mantuvieron sin cambios, al tiempo que las ventas netas en moneda constante aumentaron un 6%, ambas cifras respecto de 2015.

Según lo informado, los ingresos netos del ejercicio completo 2016 de U$S 260 millones, o U$S 3.02 por acción diluida, se comparan con un ingreso neto de U$S 339.1 millones, o U$S 3.97 por acción diluida, para 2015.

Las ganancias ajustadas para 2016 fueron U$S 4.85 por acción diluida comprado con U$S 4.95 por acción diluida para 2015. Debido al impacto negativo de la moneda, en el ejercicio completo 2016 tanto el ingreso neto informado como el ajustado1 recibieron un impacto negativo de U$S 82.2 millones; y las ganancias por acción diluida informadas, así como también las ganancias por acción diluida y ajustada tuvieron un impacto negativo de U$S 0.95.

Para el cuarto trimestre de 2016, la compañía informó ventas netas de U$S 1,000 millones y una caída del 1% en volumen de puntos respecto del mismo período el año anterior.

Según lo informado, los ingresos netos del cuarto trimestre de 2016 de U$S 99.4 millones, o U$S 1.16 por acción diluida, se comparan con un ingreso neto de U$S 84.5 millones, o U$S 0.98 por acción diluida, para el cuarto trimestre de 2015.

Las ganancias ajustadas1 para el cuarto trimestre fueron de U$S 1 por acción diluida comparado con U$S 1.17 por acción diluida para el cuarto trimestre de 2015. Debido al impacto negativo de la moneda, en el cuarto trimestre de 2016 tanto el ingreso neto informado como el ajustado recibieron un impacto negativo de U$S 9.5 millones; y las ganancias por acción diluida informadas, así como también las ganancias por acción diluida y ajustada tuvieron un impacto negativo de U$S 0.11.

Métricas Clave para el Cuarto Trimestre y Ejercicio 2016

Métricas de Puntos de Volumen Regional

Puntos de volumen (Millones) Puntos de volumen (Millones) Región 4T ’16 % cambio año/año Ejercicio 2016 % cambio año/año América del Norte 270.5 1 % 1,248.6 8 % Asia Pacífico 273.2 1 % 1,076.4 1 % EMEA 260.0 5 % 1,049.6 14 % México 226.7 7 % 919.8 9 % América del Sur y Central 163.9 -16 % 663.0 -14 % China 136.5 -11 % 624.7 7 % Total mundial 1,330.8 -1 % 5,582.1 5 %

