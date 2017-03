***“Se le han dado proceso a todas las solicitudes de esta naturaleza y las futuras solicitudes no son la excepción sin importar la persona solicitada no tenemos nosotros ningún inconveniente, además estamos obligados por la ley, por la Constitución a darle el trámite correspondiente a las solicitudes de esta naturaleza sin que interese o importe quien sea la persona solicitada”, dijo el titular del Poder Judicial.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta dijo este lunes que si el gobierno de Estados Unidos (EEUU) solicita a altos funcionarios ligados al crimen y narcotráfico, el Poder Judicial no tiene ningún inconveniente para que sean extraditados.

“Se le han dado proceso a todas las solicitudes de esta naturaleza y las futuras solicitudes no son la excepción sin importar la persona solicitada no tenemos nosotros ningún inconveniente, además estamos obligados por la ley, por la Constitución a darle el trámite correspondiente a las solicitudes de esta naturaleza sin que interese o importe quien sea la persona solicitada”, dijo el titular del Poder Judicial.

En ese sentido explicó “así es de que no hay o no debería de existir ningún inconveniente ninguna duda en el sentido de que nosotros si vamos a aplicar el 102 constitucional y el auto acordado en el tema de la solicitud si se va resolver cuando así proceda la extradición de las personas que están siendo solicitadas en el marco de la ley, pero no se determina en ese procedimiento ni culpabilidad ni otra situación que tenga relación directa o indirecta con esta principio”.Hondudiario.

