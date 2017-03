***Los ojos son un reflejo de nuestro estado de salud. Conviene prestar atención a ciertas señales, las cuales no debemos subestimar ya que nos pueden estar revelando otros problemas de salud. Descubre las 10 cosas que dicen tus ojos sobre tu salud.

Tegucialpa,Honduras

Los ojos son un fiel reflejo de nuestro estado de salud y bienestar. No siempre les prestamos la debida atención, pero conviene no solo cuidar su salud -por ejemplo, tomando alimentos ricos en nutrientes para los ojos, como calcio, cromo, vitaminas B, C y ácido fólico-, sino también prestar atención a cualquier cambio o síntoma anómalo. Detrás de estas señales, a las que a veces subestimamos, puede haber un problema de salud más serio, por lo que conviene consultar al especialista.

Picor de ojos: Suele ser indicativo de alergia, pero también es un síntoma común tras pasar muchas horas delante de la pantalla del ordenador (sometiendo al ojo a un sobreesfuerzo) o por contacto con el cloro del agua (piscinas, por ejemplo). En estos casos, hay que evitar frotarse los ojos, ya que los síntomas no remitirán, sino todo lo contrario. Aplicar compresas frías o lágrimas artificiales puede ayudar a aliviar las molestias. En caso de alergia, evitar el polvo o el polen. Lagrimeo: El lagrimeo continuo puede ser un síntoma de ojo seco o de una obstrucción de las vías lagrimales. El ojo seco, a su vez, puede ser indicativo de un problema hormonal (descenso de estrógenos), un uso excesivo de las lentillas, una reacción a algún fármaco e, incluso, de diabetes o párkinson. Esclerótica amarillenta: Se refiere a la zona blanca del ojo, la cual puede tornarse amarillenta, causado en ocasiones por un aumento de la bilirrubia (síntoma de un posible problema de hígado). En estos casos, conviene hacerse un análisis de sangre. Orzuelos: Una inflamación del reborde del párpado que suele producir lagrimeo, enrojecimiento y molestias al cerrar el ojo. Los orzuelos se alivian lavando los ojos con agua, sin jabón, varias veces al día, o aplicando compresas con agua caliente. Temblor del párpado: Su denominación médica es mioquimia, cesando tal y como aparece en pocos segundos. No suele revestir mayor importancia, pero sí nos avisa de que nos estamos excediendo con la cafeína o el alcohol, o bien que tenemos falta de sueño o pasamos demasiado tiempo delante del ordenador. Si se prolonga durante más de 7 días conviene consultar al médico, porque puede afectar a la visión. Pequeñas manchitas rojas: Son el resultado de un pequeño derrame que aparece de manera espontánea y que no tiene mayor importancia. No obstante, sí hay que vigilar en caso de problemas con la tensión arterial, ya que puede producirse una rotura del vaso conjuntival. Sequedad ocular: La sequedad puede aparecer por varias causas, desde permanecer mucho tiempo delante del ordenador a las alteraciones hormonales, especialmente en la etapa de la menopausia. También puede ser indicativo de artritis o de lupus. Algunos medicamentos también pueden provocar sequedad ocular. Se pueden utilizar lágrimas artificiales para aliviar los síntomas. Puntos negros: ¿Alguna vez te ha dado la sensación de ver puntos negros flotando? Realmente existen, son partículas flotantes que se encuentran en el líquido ocular. Generalmente desaparecen solas, pero si persisten conviene consultar al médico. Interior del párpado de color blanco: Esta zona del ojo suele ser de color rosado. Si aparece blanquecina, puede ser indicativo de anemia. En este caso, es aconsejable realizarse un análisis de sangre y revisar la dieta para aumentar la ingesta de hierro y vitamina C. Conjuntivitis: La conjuntivitis, uno de los problemas más comunes de los ojos, puede estar provocada por una alergia, pero también puede ser bacteriana o vírica. Además de limpiar los ojos con suero fisiológico o con agua, conviene consultar al médico para prescribir el tratamiento más adecuado.EllaHoy

